« Dès lors qu’est atteint l’âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas, pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans », a affirmé la Première ministre, en réponse à une question de Véronique Louwagie (LR). »

Enfumage ! (et à la limite du mensonge) : les salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans devront cotiser au minimum entre 43 et 45 ans. En fonction de l’âge du début de carrière, et de leur jour de naissance, cette durée de cotisation sera extrêmement variable, même pour des personnes ayant commencé à travailler au même âge.

Pour les autres, je mets à jour la formule de calcul des retraites suite à la nouvelle concession du 14 février 2023 de Mme Borne au groupe LR (43 années de cotisation minimum pour toutes les tranches) :

Départ à 58 ans si cotisé 43 années dont 5 trimestres avant la fin des 16 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 60 ans si cotisé 43 années dont 5 trimestres avant la fin des 18 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 62 ans si cotisé 43 années dont 5 trimestres avant la fin des 20 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 63 ans si cotisé 43 années dont 5 trimestres avant la fin des 21 ans (4 trimestres si né à partir du mois d’octobre)

Départ à 64 ans si cotisé 43 années

Départ à 67 ans sinon

Voici la traduction de cette formule par deux graphiques (dans le cas d’une carrière continue) :

En bleu : courbe pour une personne née un 15 janvier

En rouge : courbe pour une personne née un 15 septembre ou un 15 décembre.

(le fait de prendre en compte la date de la fin de l’année et la date d’anniversaire dans les calculs entraine une différence de traitement en fonction du jour d’anniversaire, si les autres paramètres sont mal choisis, comme ici)

Par rapport à la courbe précédente du nombre d’années de cotisation en fonction de l’âge d’entrée dans la vie active (version du 05 février 2023), on remarque cette nouvelle courbe possède des vagues plus profondes. Cette nouvelle version de la réforme des retraites engendre une plus forte inégalité entre les personnes ayant débuté leur carrière avant 18 ans.

Et voici nos deux exemples précédents (avec une modification de la date de début de carrière) :

– Gabriel est né 16/03/1989. Il débute une carrière continue à 17 ans et 1 mois (le 16/04/2006). A la fin de l’année de son dix-huitième anniversaire (le 31/12/2007), il aura cotisé 1 an, 8 mois et 15 jours (6 trimestres).

Il pourra partir à 60 ans s’il a cotisé 43 ans. En pratique, il devra attendre 1 mois pour atteindre ses 43 ans de cotisation.

– Emmanuel est né le 21/12/1977. Il débute aussi une carrière continue à 17 ans et 1 mois (le 21/01/1995). A la fin de l’année de son dix-huitième anniversaire (le 31/12/1995), il aura cotisé 11 mois et 10 jours (3 trimestres), pas assez pour bénéficier d’un départ à 60 ans.

Il devra partir à 62 ans s’il a cotisé 43 ans. En fait, à l’âge de 62 ans, il aura cotisé 44 ans et 11 mois.

Et si Emmanuel avait commencé un mois plus tôt (soit à 17 ans, le 21/12/1994), à la fin de l’année de son dix-huitième anniversaire (le 31/12/1995), il aurait cotisé 1 an et 10 jours (4 trimestres). Il aurait pu partir à 60 ans car à cet âge il aurait cotisé pile 43 ans.

On retrouve ainsi une différence de 1 an et onze mois entre ces deux personnes qui ont débuté leur carrière au même âge ou une même personne ayant commencé à travailler à un mois d’intervalle.

Dans les réformes précédentes, les paramètres des formules avaient été choisis de telle manière que les courbes obtenues soient lissées (des plateaux prolongeant des pentes, sans marches d’escalier). Il y avait une inégalité entre les deux côtés du graphique (personnes entrées tôt dans la vie active contre personnes entrées tard dans celle-ci).

Discours de la Première ministre Élisabeth Borne – Pour nos retraites : justice, équilibre, progrès. Avec cette réforme et ses hautes marches d’escalier dans l’évolution de l’âge de départ en retraite en fonction de l’âge de début de cotisation, en plus des inégalités entre personnes qui entre tôt ou tard dans la vie active, on en trouve aussi parmi celles qui ont eu une même carrière longue. On est loin de la justice et de l’équilibre promis par notre Première ministre. (