Qu’est-ce que cela nous montre ? Cela nous montre les personnages avec un panonceau au dessus de leur tête et ce panonceau, il nous montre où en est l’état de leurs besoins, on pourrait dire de leurs pulsions, des urgences qu’ils ont. On voit un curseur qui augmente petit à petit. Voilà, ce n’est pas la même chose pour chacun des personnages. Au bout d’un certain temps, on doit boire, on doit manger, on doit se reposer. On doit aller au bureau pour gagner de l’argent. C’est le point de départ. Et comme on le montre à la fin de la vidéo, ces personnages, non seulement savent où ils en sont de leurs besoins, mais dans la représentation qu’on a montrée, ils peuvent aussi lire le panonceau qui se trouve au dessus de la tête des autres et éventuellement se rendre compte qu’il y en a un autre comme eux qui a faim. On peut poser la question : « Est-ce que tu as aussi envie de manger ? Est-ce qu’on ira ensemble au restaurant ? »