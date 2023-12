Il y avait un beau plateau avec une dizaine d’invités. Et il s’est fait – ça avait été un peu prévu d’avance, pas que je serais dans le second panel, mais il était prévu lors de la répétition générale que je serais le dernier à parler. Pourquoi ? Parce que ce que j’aurais à dire apparaissait lors de la répétition générale, un petit peu comme de l’ordre de la conclusion, de la synthèse, etc. Et au moment où l’animateur me dit : « Et Monsieur Jorion, pourquoi ne nous parleriez-vous pas de la taxe-robot, de la gratuité sur l’indispensable ? » Voilà, toutes choses qui pourraient, dans une certaine mesure, répondre aux difficultés que nous voyons aujourd’hui du fait d’une intelligence artificielle tout particulièrement agressive et remplaçant probablement un très grand nombre d’emplois parmi la classe des personnes qui ont accès aux médias et qui peuvent se plaindre plus facilement que les pauvres travailleurs et travailleuses d’autrefois quand on les fout dehors comme des malpropres. Il y a maintenant quelqu’un de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus intelligent, qui peut faire la même chose sans faire d’erreurs.