Dont acte : collapsos du monde entier, dites « Je me suis trompé » et « Pardon d’avoir cassé l’ambiance ». La transition est en marche, les chiffres le prouvent. CQFD.

Hannah Ritchie, data scientist écossaise, chercheuse principale à l’Université d’Oxford au sein de l’Oxford Martin School et responsable de la recherche à Our World in Data, publie l’opinion suivante dans le Guardian : I thought most of us were going to die from the climate crisis. I was wrong

Comme je suis antidogmatique (ce qui est en fait au fondement de l’éthique scientifique et philosophique), si je devais constater objectivement que « la situation s’améliore » ou, du moins, « empire moins que prévu », que « des phénomènes inespérés commencent à contrebalancer le phénomène général d’Ecocide » ou encore, que la situation « ressemble à / se rapproche de la meilleure trajectoire possible à partir de l’état initial du système (état initial très mauvais hein) », je pose dès à présent que « je devrais rationnellement me réjouir », « à concurrence de l’ampleur de l’amélioration constatée ».

Car ce qui cause « mon chagrin », c’est de penser (que ce soit vrai ou faux, on peut examiner ça ensuite…), « que la situation empire », « qu’elle empire plus / plus vite que prévu », « que des phénomènes néfastes viennent s’additionner aux phénomènes négatifs déjà en cours », « que la situation ressemble à la pire trajectoire possible à partir de l’état initial du système » (je parle bien de la Biosphère/Humanité/Ecocide/ Métamorphose, de cet ordre de grandeur méta – là).

Voilà, je pose ce cadre de « réjouissance autorisée ou pas » à partir de l’input qu’on donnera à mon algorithme (input = faits objectifs). Je pose que ce cadre a un caractère universel, rationnel. Si quelqu’un se réjouit alors qu’un autre s’attriste, alors qu’il n’existe qu’un seul Réel, l’un des deux ou les deux n’a pas une analyse rationnelle des faits. Je nuance tout de suite : les seuils de réjouissance seront différents en fonction des individus évidemment. Mais je pose qu’il y a des limites rationnelles à mon algorithme sur lesquelles tous les humains rationnels se mettront d’accord en raison (ce qui prouve qu’une universalité de l’humeur réjouie ou attristée est possible et souhaitable et même nécessaire pour fonder une action politique coordonnée en raison). Exemple : une augmentation de la consommation annuelle de charbon DOIT attrister tout individu rationnel en l’état actuel de la science. Je n’ai pas beaucoup de tolérance à la nuance pour cette partie-là, commune en raison, de l’algorithme. Par contre, une diminution de la consommation de charbon DOIT réjouir tout un chacun mais j’accorde qu’on pourra discuter du « niveau de réjouissance » en fonction du « niveau de diminution » observé (il y a du « jeu » dans mon algorithme). Cependant, même-là, il y a une fourchette autorisée objectivement (commune en raison) : la diminution doit être significative en fonction de ce qui est connu par ailleurs (la vitesse de sortie des fossiles selon une norme scientifique et éthique établie) pour autoriser une réjouissance « significative » en parallèle. « tout le monde en conviendra » (en raison) J’espère que vous me suivez 😉

Comme nous transgressons d’innombrables limites planétaires et locales, on ne peut se réjouir « globalement » que si la trajectoire s’améliore « globalement ». Sinon, il s’agira simplement d’une « réjouissance partielle » (diminution de la conso du charbon de 5% en 1 an par exemple).

Maintenant que j’ai conçu en théorie mon bel algorithme de réjouissance autorisée, j’ai très envie de le tester, de faire mouliner la machine, avec des data en input : les faits objectifs. Et, sauf si je me trompe aveuglément depuis plus de dix ans, les faits objectifs dont j’ai connaissance, injectés dans mon algorithme, produisent comme output (sur le moniteur de mon personal computer, en vieilles lettres vertes à la Matrix) :

… HUMAN TRAJECTORY IS BAD

PLANETARY ECOCIDE IS GOING ON

RISK OF COLLAPSE IS INCREASING AND THIS INCREASE IS ACCELERATING

NO SIGNIFICANT COUNTER-TENDENCY IS OBSERVABLE

INCREASES IN RENEWABLE ENERGY DO NOT COMPENSATE FOR ECOCIDE PROCESS

(temps de computation, c’est un vieux commodore 64…)

… REJOICING IS IRRATIONAL

SADDENING IS RATIONAL

OPTIMISM IS IRRATIONAL

PESSIMISM IS RATIONAL

-end of program-

Mais peut-être que « je n’ai pas le bon dataset » ?