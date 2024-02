Illustration par DALL·E à partir du texte

J-MB :

Une confrontation, pour ne pas dire une guerre, entre IA développées par des pays aux visions et politiques différentes est-elle possible ? et si oui, quelles pourraient en être les conséquences ?

ChatGPT :

La possibilité d’une confrontation ou d’une « guerre » entre des intelligences artificielles (IA) développées par des pays aux visions et politiques différentes n’est pas une pure spéculation de science-fiction, mais une préoccupation légitime dans le domaine de la sécurité internationale et de l’IA éthique. Alors que la technologie continue de progresser, les implications d’une telle confrontation doivent être sérieusement envisagées.

Possibilité d’une Confrontation entre IA

Développement et Course aux Armements : De nombreux pays investissent massivement dans l’IA pour la défense et la sécurité nationale, ce qui pourrait entraîner une course aux armements numériques. La compétition pour développer des systèmes d’IA plus avancés et autonomes, notamment pour la surveillance, la cyberdéfense, et l’offensive, pourrait augmenter le risque de confrontations.

Automatisation des Décisions de Conflit : L’utilisation d’IA dans les systèmes d’armes autonomes et dans la prise de décision stratégique militaire peut accélérer et automatiser les décisions de conflit, réduisant potentiellement le seuil pour l’engagement militaire et augmentant le risque d’escalade involontaire.

Conséquences Potentielles

Escalade Rapide et Incontrôlable : Contrairement aux conflits humains, où la diplomatie et les négociations peuvent jouer un rôle dans la désescalade, une confrontation entre IA pourrait évoluer très rapidement, potentiellement au-delà du contrôle humain, en raison de la vitesse de prise de décision des IA.

Cyberattaques et Infrastructure Critique : Les confrontations pourraient ne pas se limiter au domaine militaire mais s’étendre à des cyberattaques contre l’infrastructure critique, y compris les réseaux électriques, les systèmes de communication, et les services financiers, avec des conséquences désastreuses pour les civils.

Déstabilisation Globale : Une confrontation entre IA pourrait entraîner une instabilité globale, affectant les économies mondiales, les structures politiques, et la sécurité internationale. La confiance entre les nations pourrait être érodée, exacerbant les tensions internationales.

Course aux Armements et Prolifération : Une escalade dans le développement et l’utilisation militaire de l’IA pourrait entraîner une prolifération de ces technologies, y compris chez des acteurs non étatiques ou des groupes terroristes, augmentant ainsi les risques de conflits asymétriques.

Impact sur le Droit International et les Normes de Guerre : L’utilisation de l’IA dans les conflits soulève des questions complexes concernant le droit international humanitaire, y compris la distinction entre combattants et non-combattants, et la responsabilité en cas d’actions illégales commises par des systèmes autonomes.

Conclusion

Bien que la possibilité d’une confrontation entre IA développées par différents pays soit réelle, la reconnaissance et l’anticipation de ces risques offrent une opportunité de mettre en place des mécanismes de contrôle, des accords internationaux, et des cadres éthiques pour gouverner le développement et l’utilisation de l’IA dans un contexte militaire et de sécurité. La coopération internationale, la transparence, et l’engagement envers des normes éthiques partagées seront cruciaux pour prévenir les conséquences les plus dangereuses d’une telle confrontation et pour assurer que l’IA soit utilisée de manière responsable et pour le bénéfice de l’humanité.

The Wall Street Journal : « FBI Director Says China Cyberattacks on U.S. Infrastructure Now at Unprecedented Scale. Christopher Wray warns that pre-positioned malware could be triggered to disrupt critical systems in the U.S. », le 18 février 2024

Illustration par DALL·E à partir du texte