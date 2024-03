Portrait par Stable Diffusion

Dans l’atmosphère de match de baseball propre à l’événement, Biden a bafouillé à profusion mais il ne s’est pas emmêlé les pinceaux. Il a été agressif contre ses adversaires et contre Trump en particulier qu’il a sans discontinuer dépeint comme un braillard balourd. Il a été clair et sensible là où il était le plus attendu, par ses ennemis sur la frontière avec le Mexique (« Il y en a parmi vous qui savent lire ») et par ses amis sur Gaza et la politique israélienne, question sur laquelle il perdait des plumes à chaque jour qui passait.

Malgré le handicap de l’âge (81 ans et quatre de plus que Trump), Biden a su se présenter comme le professionnel, maître de ses moyens, contre Trump, l’amateur prêt à vendre son pays au plus offrant de ses compétiteurs. S’il devait se crasher au sol d’ici la présidentielle de novembre il aura au moins su déployer hier soir pour ses partisans, une bannière à laquelle se rallier.

P.S. On attendait au tournant le Catholique pratiquant qu’est Biden sur la question de l’IVG, mais là aussi un sans faute, s’en prenant directement aux juges de la Cour suprême présents dans la salle, responsables du renversement de l’arrêt Roe vs Wade.