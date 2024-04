Dans un commentaire ici le 29 novembre dernier je posais à GPT-4 la question du financement des Grands Modèles de Langage par le militaire aux États-Unis :

P.J. :

La DARPA a-t-elle joué un rôle important dans le financement de la R&D des Grands Modèles de Langage ?

GPT-4 :

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), une agence du ministère de la défense des États-Unis, a joué un rôle important dans le financement de divers projets de recherche avancée, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’informatique. Toutefois, l’implication directe de la DARPA dans le financement de la R&D concernant spécifiquement les grands modèles de langage (LLM) tels que le GPT-4 est moins claire et n’a pas fait l’objet d’une grande publicité.

Le développement des LLM, y compris ceux de l’OpenAI, a été principalement stimulé par des investissements de sociétés de capital-risque, d’entreprises privées et d’autres sources non gouvernementales. OpenAI elle-même a commencé en tant qu’organisation de recherche à but non lucratif et a ensuite formé une entité à but lucratif plafonné afin d’attirer plus d’investissements pour ses projets ambitieux.

Toutefois, la DARPA a toujours financé la recherche fondamentale dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, ce qui influence indirectement le domaine des LLM. Ces fonds sont souvent consacrés à des recherches plus larges sur l’intelligence artificielle, qui peuvent inclure des aspects du traitement et de la compréhension du langage naturel, mais ils ne sont généralement pas destinés spécifiquement au développement de modèles de langage tels que le GPT-4.

Pour obtenir des détails spécifiques sur l’implication de la DARPA dans la R&D sur les LLM, il faudrait examiner les projets ou programmes spécifiques qu’elle a financés, mais ces informations peuvent ne pas être entièrement accessibles au public en raison de la nature du travail de la DARPA et de sa focalisation sur les applications liées à la défense.