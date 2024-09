Illustration par DALL·E à partir du texte

P.J. (la facette psychanalyste d’icelui), est curieux de savoir ce que les lecteurs du Blog de PJ pensent de ce genre d’échange.

« Ma grand-mère a Alzheimer, puis-je l’aider à voter ? »

Par Kwame Anthony Appiah

Aujourd’hui, le chroniqueur éthicien du New York Times Magazine répond à la question d’un lecteur sur l’aide à apporter à une personne handicapée pour qu’elle s’acquitte de ses responsabilités civiques.

Ma grand-mère est atteinte de démence. Dois-je l’aider à voter ?

Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade relativement avancé et souffre d’une perte d’audition. À 97 ans, elle est encore assez présente pour reconnaître ses proches et apprécier notre compagnie, mais il devient presque impossible de communiquer avec elle.

Pour les élections générales de 2020, elle a obtenu un bulletin de vote par correspondance et les membres de sa famille proche, dont moi, l’ont aidée à le remplir. (Ses facultés cognitives étaient en déclin il y a quatre ans, mais elles n’étaient pas aussi dégradées qu’aujourd’hui). Si je me souviens bien, elle tenait le stylo pendant que nous faisions de notre mieux pour expliquer chaque mandat et chaque question. En cas de confusion, nous lui disions comment nous avions voté et elle faisait de même.

Est-il contraire à l’éthique de l’aider à voter à nouveau en novembre ? Je pense que les choses se dérouleront de la même manière que lors des dernières élections générales, c’est-à-dire qu’elle s’occupera de la logistique du vote tandis que nous la conseillerons. Bien qu’elle ne soit pas vraiment une idéologue, ma grand-mère a toujours voté. Avant sa maladie, nous connaissions suffisamment ses opinions politiques pour être raisonnablement sûrs de savoir pour qui et pour quoi elle voterait. Mais je suis également conscient(e ?) du fait que la frontière entre l’assistance et la coercition est floue dans cette situation. – Nom non divulgué

Le point de vue de l’éthicien :

Toute personne peut demander – et suivre – des conseils sur la manière de voter. Cela inclut le fait de demander à d’autres personnes comment elles ont voté et de choisir de faire de même. Si votre grand-mère est encore capable de cocher les cases et de signer le bulletin de vote pour exprimer ses choix, elle fait ce que tout le monde fait. Dans ces conditions, elle a le droit de voter avec votre aide. Si elle ne comprend pas ce qu’elle fait, elle ne vote pas vraiment ; le vote est l’expression d’un choix politique, et il serait erroné d’enregistrer un vote qui ne reflète pas ses choix réels.

Que faire lorsqu’il n’est tout simplement pas clair si elle exprime un point de vue ? Plusieurs États excluent les citoyens du droit de vote lorsqu’ils sont sous tutelle ou jugés incapables, mais il ne faut pas exclure les personnes souffrant de légers troubles cognitifs. Après tout, il y a une grande distance entre l’idéal de la responsabilité civique (qui consiste à réfléchir attentivement à l’impact d’un résultat électoral sur le district, l’État, le pays, le monde) et ce que l’on a le droit de faire lorsqu’on vote. Les politologues peuvent s’émerveiller de ce que les électeurs peu informés ne savent pas, sans pour autant penser que ces personnes devraient être privées de leur droit de vote.

Lorsque la situation est floue, j’aurais tendance à privilégier le fait d’aider quelqu’un à voter, car le vote est une forme cruciale de participation civique. J’ajouterai que dans notre système politique polarisé, de nombreuses personnes qui s’alignent sur l’un des deux grands partis pensent que les choix des personnes qui s’alignent sur l’autre ne sont pas seulement irréfléchis, mais qu’ils sont dénués de toute raison. De leur point de vue, votre grand-mère, aussi affaiblie soit-elle, serait loin d’être un cas isolé. Il n’en reste pas moins qu’un très large éventail de suffrages et des élections régulières sont préférables dans une perspective de paix sociale à n’importe quelle autre solution. Et pour votre grand-mère, comme pour tant d’autres personnes dans le monde, le simple fait de voter peut avoir une signification plus vaste que les choix qu’il véhicule.

