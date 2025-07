Illustration par ChatGPT : Voici une illustration éditoriale que vous pouvez utiliser ; elle résume visuellement la tension : Trump manipulant la balance de la justice devant un Capitole fermé pour les vacances, tandis qu’Obama, les « Epstein files » et Ghislaine Maxwell figurent sur les plateaux opposés.

Dicté par moi :

Il s’est passé des choses très inquiétantes hier aux États-Unis. Lors d’une conférence de presse à la suite de la visite du président des Philippines, Trump, interrogé sur les suites de l’affaire Epstein et en particulier la divulgation des informations relatives à cette affaire, s’est lancé dans une grande tirade, disant qu’il allait faire arrêter l’ancien président Obama pour sédition. Sa conseillère à la Sécurité nationale, Mme Tulsi Gabbard, a réuni un dossier qui lui permet d’établir que M. Obama et un certain nombre de complices se sont élevés contre la République pour préparer une sédition et vont être arrêtés et jugés pour cela.

Tout le monde a haussé les épaules, bien entendu, parce qu’il s’agissait d’une diversion à ce point ridicule par rapport aux questions qui lui étaient posées par rapport à l’affaire Epstein. Je ne hausse pas les épaules personnellement parce que je sais qu’il ne faut jamais ignorer ce que dit ce président-là. Il va le faire, il va essayer de le faire. Le Parlement, le Congrès ne se réunira plus pendant la session d’été et il peut faire ce qu’il veut pendant ce temps-là puisque le Congrès n’a pas la possibilité de se réunir, sauf réunion d’urgence. Il y a sûrement des procédures pour qu’ils se réunissent en urgence.

Il s’est passé simultanément une tentative faite par Mike Johnson, le président du Congrès, représentant à la tête, bien entendu, de la majorité républicaine. Alors qu’un débat allait avoir lieu sur le fait d’une réouverture officielle du cas Epstein, demande à laquelle se seraient joints un certain nombre des Républicains. Paradoxalement, sans doute, mais vu l’évolution de la situation, ce n’est pas paradoxalement, c’est parmi les militants MAGA particulièrement écœurés par la manière dont Trump règle cette affaire Epstein et qui fait penser qu’en fait il a des choses à cacher. Et non seulement ça, mais qu’il s’est rangé du côté du Deep State, de l’État profond, en cachant délibérément les turpitudes des gens au sommet, de l’élite, qui s’arrangent pour que ces affaires ne soient jamais discutées véritablement et qu’il y a une alliance au sommet, indépendamment des partis Démocrate et Républicain, entre les gens les plus fortunés. Pour empêcher que ce débat n’ait lieu et qu’il y ait un vote éventuellement de ce type-là, M. Mike Johnson a pris l’initiative de dire que la session d’été débutait de manière prématurée et a arrêté les débats.

Pendant ce temps-là, la question se pose de faire témoigner Mme Ghislaine Maxwell, ancienne compagne de M. Epstein et en prison, condamnée à une peine de 20 ans de prison. Je viens de réécouter une vidéo qu’on a faite d’elle en prison et cette dame affirme, quand on lui pose la question « qu’est-ce qui est arrivé à M. Epstein ? », elle dit clairement « il a été assassiné ». Le Congrès, le Parlement, veut faire venir Mme Maxwell pour l’interroger. Cette initiative hier a été torpillée par la ministre de la Justice, Pam Bondi, qui a dit que c’est elle qui voulait interviewer Mme Maxwell, ce qu’elle peut faire, puisque le débat sur une invitation par le Congrès a été torpillé par la manœuvre de M. Johnson. Mme Maxwell est une personne qui a dit que M. Epstein, son ancien compagnon, avait été assassiné. Mme Maxwell est en danger de mort pour avoir dit cela, elle l’était déjà sans doute à l’époque où elle l’a dit, mais elle l’est d’autant plus que maintenant une majorité de la population représentée par ses parlementaires veut venir la faire parler dans un débat, ce que la ministre de la Justice essaie de torpiller en faisant que ce soit elle qui l’interroge.

La vie de Mme Maxwell est en danger. Son risque de « suicide » est extrêmement élevé, il est aussi élevé que celui de son ancien compagnon. Je crains pour sa vie dans les jours qui viennent : on ne veut pas qu’elle témoigne.