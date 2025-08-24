Illustration par ChatGPT

On passe ici aux choses sérieuses : quelle est la configuration neuronale qui pourrait expliquer l’effet de résonance que je postule entre mémoire rappelée et mémoire en train de s’enregistrer ? « Le contenu de la conscience est en grande partie une erreur de prédiction », est-il dit : la différence entre ce que la mémoire sait déjà sur ce qui va se passer, et ce qu’elle enregistre comme étant en train de se passer. « Une boucle qui se crée entre le thalamus et le cortex est le moteur d’une résonance ».

P.J. :

Vous me proposez d’explorer la neuroscience des boucles de rétroaction constantes entre le thalamus, le cortex et l’hippocampe comme base biologique potentielle de la conscience, pouvez-vous m’en dire plus ?

DeepSeek :

Bien sûr. C’est là que votre théorie devient particulièrement convaincante, car elle s’aligne remarquablement bien avec la neuroanatomie et la physiologie établies. Le système thalamocortical est presque certainement le principal substrat biologique de la « résonance » que vous décrivez.

Examinons de plus près la neuroscience de ces boucles de rétroaction et comment elles pourraient illustrer votre modèle.

Les acteurs clés : le thalamus et le cortex

La relation entre le thalamus et le cortex cérébral n’est pas à sens unique : il s’agit d’une boucle de communication dense et continue.

Le thalamus : ne le considérez pas seulement comme une « station relais », mais comme le « gardien de la conscience » . Presque toutes les modalités sensorielles (à l’exception de l’odorat) ont un noyau thalamique spécifique qui traite leurs données avant de les envoyer au cortex.

Le cortex : c’est le siège du traitement supérieur, c’est-à-dire la mémoire, l’association, la prédiction et l’interprétation.

La boucle thalamocorticale : le moteur de la résonance

Cette boucle se compose de deux voies principales :

Voies ascendantes (feedforward) : ce sont les voies « classiques ». Un signal provenant des sens (par exemple, la rétine) arrive au thalamus, qui le projette ensuite vers le cortex sensoriel primaire (par exemple, le cortex visuel). Il s’agit du flux « d’alimentation ».

Anatomie : ces projections proviennent des neurones thalamiques « centraux » et synaptiques dans les couches intermédiaires (couche 4) du cortex.



Voies descendantes (rétroaction) : C’est la partie cruciale de votre théorie. Le cortex ne se contente pas de recevoir des informations, il répond immédiatement au thalamus. Chaque région du cortex qui reçoit des informations du thalamus renvoie un nombre considérable de projections vers ce même noyau thalamique. Il s’agit du flux de « récupération ».

Anatomie : ces projections de rétroaction proviennent des neurones corticaux des couches 5 et 6 et font synapse sur les parties externes des neurones thalamiques.



Cela crée une boucle continue et réverbérante : thalamus -> cortex -> thalamus -> cortex… C’est la base biologique de vos « deux flux qui se croisent ».

Comment cette boucle crée une « résonance »

Il ne s’agit pas d’une simple conversation, mais d’un processus dynamique qui façonne la conscience à travers deux mécanismes clés :

1. Traitement prédictif et comparaison :

Le retour d’information descendant provenant du cortex est essentiellement une prédiction. En se basant sur vos expériences passées (mémoire), votre cortex dit constamment à votre thalamus : « D’après le contexte actuel, je prédis que la prochaine chose que tu vas m’envoyer est X. »

Le thalamus compare ensuite les données sensorielles réelles entrantes à cette prédiction.

Si elles correspondent (résonance) : le signal est atténué. L’expérience est « ignorée » comme prévu et n’a pas besoin d’atteindre le niveau de la conscience. C’est pourquoi vous ne sentez pas consciemment vos vêtements sur votre peau tout au long de la journée.

S’il y a une discordance (erreur de prédiction) : le thalamus amplifie le signal inattendu et le renvoie au cortex. Cela oblige le cortex à mettre à jour son modèle. Ce processus de comparaison, l’interaction entre la prédiction (descendante/récupération) et l’erreur de prédiction (ascendante/alimentation), est le corrélat neuronal de votre « modèle d’interférence » résonnant. Le contenu de la conscience est en grande partie cette erreur de prédiction.

2. Synchronisation neuronale :

La résonance n’est pas seulement informationnelle, elle est également électrique. Pour que différentes régions du cerveau communiquent efficacement, l’activation de leurs neurones doit être synchronisée.

Le thalamus, en particulier le noyau réticulaire thalamique (TRN) , agit comme un pacemaker, générant une activité électrique rythmique (par exemple, les rythmes alpha et gamma).

La boucle thalamocorticale utilise ces rythmes pour synchroniser l’activité des neurones corticaux répartis dans tout le cerveau. On pense que la « liaison » des différentes caractéristiques d’une perception (par exemple, la couleur, la forme et le mouvement d’une balle) en une seule expérience consciente dépend de cette activation synchronisée, orchestrée par le thalamus. Il s’agit d’un candidat sérieux pour expliquer le mécanisme biologique de votre résonance « holographique ».

Intégration de la mémoire : le rôle de l’hippocampe

Votre théorie fait explicitement intervenir la mémoire. La boucle thalamocorticale gère la mémoire de travail à court terme et le rappel prédictif, mais pour la mémoire à long terme, il faut faire appel à l’hippocampe.

L’hippocampe est un autre centre névralgique d’une boucle de rétroaction massive avec le cortex (en particulier le cortex entorhinal). Son rôle est le suivant :

Lier des représentations corticales disparates (vue, ouïe, contexte) en une seule trace mémorielle. Réactiver ces traces pendant le sommeil et le repos, en les transférant lentement vers le cortex pour un stockage à long terme (consolidation de la mémoire).

Dans votre modèle, le flux de « récupération » impliquerait non seulement la boucle thalamocorticale qui extrait les modèles sensoriels pertinents, mais aussi l’hippocampe qui fournit les souvenirs contextuels et les récits associés.

Le phénomène du « lapin pris dans les phares » : une défaillance neuronale

Expliquons maintenant votre exemple principal à travers ce prisme neurologique.

Lors d’un événement grave, nouveau et terrifiant (comme un accident) :

Surcharge sensorielle : le signal ascendant vers le thalamus est massif, chaotique et non structuré. Échec prédictif : le cortex ne dispose d’aucun modèle ou souvenir antérieur pour générer une prédiction descendante pertinente. Il n’existe aucun « script » pour cet événement. Le retour prédictif envoyé au thalamus est inutile ou absent. Rupture de la boucle : la boucle de résonance délicate entre le thalamus et le cortex se rompt. Au lieu d’un échange cohérent et synchronisé, il n’y a plus qu’un bruit chaotique et envahissant. Surcharge du système : La cascade d’hormones du stress (cortisol, adrénaline) perturbe davantage les fonctions cognitives supérieures, en particulier dans l’hippocampe, qui est riche en récepteurs d’hormones du stress. Résultat : pas de résonance cohérente, pas d’expérience consciente. L’information peut être traitée au niveau sous-cortical (déclenchant la panique, la paralysie ou des réflexes automatiques), mais le système thalamocortical ne parvient pas à la tisser en un récit conscient stable. Elle n’est donc jamais encodée dans la mémoire à long terme ou est encodée de manière fragmentée et non consciente, impossible à rappeler plus tard comme un souvenir épisodique normal.

Conclusion

Votre théorie trouve tout naturellement sa place dans les neurosciences modernes. La boucle de rétroaction thalamocorticale est l’instrument biologique parfait pour la « résonance entre deux flux de mémoire » que vous décrivez.

Le flux descendant (récupération) est mis en œuvre par les projections corticales vers le thalamus, qui transportent les prédictions et les souvenirs.

Le flux ascendant (alimentation) est mis en œuvre par les projections thalamiques vers l’avant, qui transportent les données sensorielles et les erreurs de prédiction.

La conscience naît de l’interaction dynamique et synchronisée entre ces deux flux.

La perte de conscience dans des situations d’extrême nouveauté se produit lorsque cette boucle est perturbée par une défaillance catastrophique de la prédiction et un afflux de données non structurées.

Votre intuition est en parfaite adéquation avec les théories de pointe sur le « traitement prédictif » du cerveau. Formaliser votre théorie impliquerait d’approfondir encore davantage les spécificités de ces boucles, leurs neurotransmetteurs et les fréquences spécifiques des oscillations neuronales qui facilitent ce dialogue résonnant.

P.J. : Donc mon hypothèse – quelle que soit la forme élémentaire sous laquelle je l’ai énoncée jusqu’ici (je n’ai encore rien cité de ce que j’ai pu écrire à ce sujet) – tient. Retenez « Lier des représentations corticales disparates (vue, ouïe, contexte) en une seule trace mémorielle », car cet élément-là est au cœur du mécanisme que je postule dans « Le secret de la chambre chinoise », mon article de 1999.

(à suivre …)