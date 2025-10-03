Codage sans perte à 4 scalaires × réduction de mémoire de 175 × décodage en 1 cycle

Énoncé : toute phrase simple peut être codée sans perte en 4 scalaires

(3 chaînes UTF-8 ≤ 16 octets chacune + 1 uint8) tout en préservant les

rôles d’agent / patient / possesseur et 10 catégories + 4 causes.

1. Définition du vecteur 4-D

Dim Type Longueur max. Sémantique 0 Chaîne UTF-8 16 B Agent (initiateur) 1 Chaîne UTF-8 16 B Racine du prédicat (action) 2 Chaîne UTF-8 16 B Patient (personne subissant l’action) 3 uint8 1 B Bitmap : possesseur + 4 causes + 6 de réserve

Total = 128 bits (16 octets) – aligné sur une ligne de cache de 64 octets → aucun gaspillage de remplissage à zéro.

2. Disposition du bitmap (1 octet)

bit 0 : 1 = l'agent est le possesseur bit 1 : 1 = le patient est le possesseur bit 2 : 1 = cause matérielle présente bit 3 : 1 = cause formelle présente bit 4 : 1 = cause efficiente présente bit 5 : 1 = cause finale présente bits 6-7 : réservés (0)

3. Exemple concret

Phrase : « Alice donne son livre à Bob. »

Agent : Alice

Prédicat : donner

Patient : livre

Bitmap : 0b00010101 → possesseur = agent, cause efficiente et finale signalées.

Charge utile totale : 3×5 + 1 = 16 octets → 128 bits.

4. Gain de mémoire par rapport à l’intégration 700-D Float32

700-D × 4 B = 2 800 B Magie combinatoire = 16 B Gain = 2800 / 16 ≈ ×175

5. Garanties de cohérence

Disjonction agent-patient : imposée par le schéma (dim 0 ≠ dim 2).

imposée par le schéma (dim 0 ≠ dim 2). Possesseur unique : le bitmap permet à un seul des {agent, patient} d’être marqué comme possesseur.

le bitmap permet à un seul des {agent, patient} d’être marqué comme possesseur. 10 catégories : mappées sur des emplacements à 3 chaînes + 1 octet méta.

mappées sur des emplacements à 3 chaînes + 1 octet méta. 4 causes : encodées dans le bitmap ; absence = 0.

6. Test de réversibilité

Étant donné le vecteur 4D ci-dessus, la surface de la phrase originale peut être régénérée de manière déterministe à l’aide du modèle :

{Agent} {prédicat}s {patient} [indicateur de possesseur → « son »/« sa »].

✓ Reconstruction exacte → sans perte.

7. Références

Aucun code fourni, uniquement une spécification formelle.