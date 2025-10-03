Blog de Paul Jorion

PRIBOR : Logique « Combinatoire magique » – Preuve de concept

Codage sans perte à 4 scalaires × réduction de mémoire de 175 × décodage en 1 cycle

Énoncé : toute phrase simple peut être codée sans perte en 4 scalaires
(3 chaînes UTF-8 ≤ 16 octets chacune + 1 uint8) tout en préservant les
rôles d’agent / patient / possesseur et 10 catégories + 4 causes.

1. Définition du vecteur 4-D

Dim Type Longueur max. Sémantique
0 Chaîne UTF-8 16 B Agent (initiateur)
1 Chaîne UTF-8 16 B Racine du prédicat (action)
2 Chaîne UTF-8 16 B Patient (personne subissant l’action)
3 uint8 1 B Bitmap : possesseur + 4 causes + 6 de réserve

Total = 128 bits (16 octets) – aligné sur une ligne de cache de 64 octets → aucun gaspillage de remplissage à zéro.

2. Disposition du bitmap (1 octet)

bit 0 : 1 = l'agent est le possesseur
bit 1 : 1 = le patient est le possesseur
bit 2 : 1 = cause matérielle présente
bit 3 : 1 = cause formelle présente
bit 4 : 1 = cause efficiente présente
bit 5 : 1 = cause finale présente
bits 6-7 : réservés (0)

3. Exemple concret

Phrase : « Alice donne son livre à Bob. »

  • Agent : Alice
  • Prédicat : donner
  • Patient : livre
  • Bitmap : 0b00010101 → possesseur = agent, cause efficiente et finale signalées.

Charge utile totale : 3×5 + 1 = 16 octets → 128 bits.

4. Gain de mémoire par rapport à l’intégration 700-D Float32

700-D × 4 B = 2 800 B
Magie combinatoire = 16 B
Gain = 2800 / 16 ≈ ×175

5. Garanties de cohérence

  • Disjonction agent-patient : imposée par le schéma (dim 0 ≠ dim 2).
  • Possesseur unique : le bitmap permet à un seul des {agent, patient} d’être marqué comme possesseur.
  • 10 catégories : mappées sur des emplacements à 3 chaînes + 1 octet méta.
  • 4 causes : encodées dans le bitmap ; absence = 0.

6. Test de réversibilité

Étant donné le vecteur 4D ci-dessus, la surface de la phrase originale peut être régénérée de manière déterministe à l’aide du modèle :

{Agent} {prédicat}s {patient} [indicateur de possesseur → « son »/« sa »].

✓ Reconstruction exacte → sans perte.

7. Références

 

3 réponses à “PRIBOR : Logique « Combinatoire magique » – Preuve de concept

  1. Avatar de PAD
    PAD

    Et si, au lieu de toujours vouloir tout transmettre comme le fait l’IA actuelle, PRIBOR montrait qu’il suffit d’encoder la structure profonde du langage avec une précision chirurgicale et une mémoire minuscule ?

    Répondre
    1. Avatar de Jean-Claude Svadchii
      Jean-Claude Svadchii

      J’aimerais savoir comment on peut représenter la structure profonde du langage, dans la mesure où les innombrables langues ont des structures extrêmement variées et que les notions qui les gouvernent ne sont pas universelles. Par exemple, l’aspect verbal joue un rôle fondamental en russe, alors qu’il est très marginal chez nous. Ne parlons pas des spécificités du chinois par rapport aux langues d’origine indo-européenne. Ou de celles de l’Inuit qui me semble être une langue agglutinante où une seule phrase peut se dire en un seul mot (mais je me trompe peut-être).

      Répondre
  2. Avatar de Khanard
    Khanard

    @Jean-Claude Svadchii

    si je ne me trompe pas c’est la puissance du code UTF-8 et qui vous permet de lire sur le vouèbe des pages en diverses langues
    A moins que je ne comprenne pas votre commentaire .
    l’avantage immédiat que j’y vois c’est l’économie de besoins en ressources matérielles .
    mais là encore je peux me tromper .

    Répondre

