Codage sans perte à 4 scalaires × réduction de mémoire de 175 × décodage en 1 cycle
Énoncé : toute phrase simple peut être codée sans perte en 4 scalaires
(3 chaînes UTF-8 ≤ 16 octets chacune + 1 uint8) tout en préservant les
rôles d’agent / patient / possesseur et 10 catégories + 4 causes.
1. Définition du vecteur 4-D
|Dim
|Type
|Longueur max.
|Sémantique
|0
|Chaîne UTF-8
|16 B
|Agent (initiateur)
|1
|Chaîne UTF-8
|16 B
|Racine du prédicat (action)
|2
|Chaîne UTF-8
|16 B
|Patient (personne subissant l’action)
|3
|uint8
|1 B
|Bitmap : possesseur + 4 causes + 6 de réserve
Total = 128 bits (16 octets) – aligné sur une ligne de cache de 64 octets → aucun gaspillage de remplissage à zéro.
2. Disposition du bitmap (1 octet)
bit 0 : 1 = l'agent est le possesseur bit 1 : 1 = le patient est le possesseur bit 2 : 1 = cause matérielle présente bit 3 : 1 = cause formelle présente bit 4 : 1 = cause efficiente présente bit 5 : 1 = cause finale présente bits 6-7 : réservés (0)
3. Exemple concret
Phrase : « Alice donne son livre à Bob. »
- Agent :
Alice
- Prédicat :
donner
- Patient :
livre
- Bitmap :
0b00010101→ possesseur = agent, cause efficiente et finale signalées.
Charge utile totale : 3×5 + 1 = 16 octets → 128 bits.
4. Gain de mémoire par rapport à l’intégration 700-D Float32
700-D × 4 B = 2 800 B Magie combinatoire = 16 B Gain = 2800 / 16 ≈ ×175
5. Garanties de cohérence
- Disjonction agent-patient : imposée par le schéma (dim 0 ≠ dim 2).
- Possesseur unique : le bitmap permet à un seul des {agent, patient} d’être marqué comme possesseur.
- 10 catégories : mappées sur des emplacements à 3 chaînes + 1 octet méta.
- 4 causes : encodées dans le bitmap ; absence = 0.
6. Test de réversibilité
Étant donné le vecteur 4D ci-dessus, la surface de la phrase originale peut être régénérée de manière déterministe à l’aide du modèle :
{Agent} {prédicat}s {patient} [indicateur de possesseur → « son »/« sa »].
✓ Reconstruction exacte → sans perte.
7. Références
- Aristote, Catégories & Métaphysique Δ
- Dowty, D. 1991. « Thematic Proto-Roles »
Laisser un commentaire