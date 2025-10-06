The Guardian : Les membres de la flottille pour Gaza affirment avoir été battus et insultés pendant leur détention en Israël, le 6 octobre 2025

M. Nétanyahou, cessez s’il-vous-plaît de provoquer l’écœurement universel devant la politique d’Israël de la manière inconsidérée dont vous avez pris l’habitude. Vous criez à l’antisémitisme devant la moindre critique de votre politique d’extrême-droite, alors que nul n’a contribué autant que vous à alimenter l’antisémitisme aux cours des années récentes.

« Lorsque nous avons demandé à voir un médecin, on nous a répondu que cela était réservé aux humains ».

Prenez conscience s’il-vous-plaît qu’en tolérant de tels comportements, c’est vous qui vous vous excluez délibérément du genre humain.