*Godot est mort !*

YouTube me manque de respect !

YouTube me dit de regarder ces vidéos, du genre : « Tu vas aimer ça ! ».

Ben oui, j’aime ça. Mais est-ce que je vais croire plus d’une ½ seconde que ça a été fait par un être humain ? « Plus blues que ça tu meurs ! », « Plus country que ça, tu meurs ! ».

« La perfection n’est pas de ce monde ! ». Cela a cessé d’être vrai, mais on les voit venir de loin avec leurs gros sabots de perfection inhumaine, cette bande de bots’ 😉 !

Bertha Mae Lightning

Dwayne McClintock

9 réponses à “YouTube me manque de respect !

  1. Avatar de PAD
    PAD

    I couldn’t ask for more ! 🙂

    Répondre
    1. Avatar de PAD
      PAD

      You ain’t to shame !

      Répondre
  2. Avatar de gaston
    gaston

    Avec de gros sabots, mais sans les bot(te)s, ce monde est plein d’imperfections : « les poules pondent pas ! » :

    https://www.youtube.com/watch?v=zX9yuJQcyEw&list=PL5H7t1Tk_Dg4fAFWfAGHiHcqIVirRsXwj

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Répondre
  3. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Il faut qu’ils arrêtent : (le pseudo-) Willie Crowder est d’ores et déjà mon bluesman favori. Tout ça devient très embarrassant 🙁 .

    Répondre
  4. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Répondre
  5. Avatar de Khanard
    Khanard

    C’est un peu la méthode Coué !

    Répondre
  6. Avatar de Niko Spaeth
    Niko Spaeth

    Dear Paul,

    I think, it’s not only respectless, but simply scary, what they’re doing these times with AI and Music.
    And I’m afraid, it’s just an experimental field for another dimension of deceiption – on a level that hasn’t been there anytime before. Yes , I like this song – but I will boycott any kind of AI produced music, as far, as I’m able to realize this.

    Best wishes,

    Niko

    Répondre
  7. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    L’article authentique.

    Répondre

