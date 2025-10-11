YouTube me dit de regarder ces vidéos, du genre : « Tu vas aimer ça ! ».

Ben oui, j’aime ça. Mais est-ce que je vais croire plus d’une ½ seconde que ça a été fait par un être humain ? « Plus blues que ça tu meurs ! », « Plus country que ça, tu meurs ! ».

« La perfection n’est pas de ce monde ! ». Cela a cessé d’être vrai, mais on les voit venir de loin avec leurs gros sabots de perfection inhumaine, cette bande de bots’ 😉 !

Bertha Mae Lightning

Dwayne McClintock