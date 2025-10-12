Et pendant ce temps-là, sur les plateaux de télé, de grands experts de la question (mais laquelle exactement ?) nous expliquent doctement que l’urgence, toutes affaires cessantes, est d’empêcher l’intelligence artificielle de nous tuer tous.
11 réponses à “L’IA & Gaza : L’opinion de l’anthropologue”
GM
En parlant d’interventions à propos de l’IA… Avez-vous regardé le récent entretien d’Eric Sadin sur Thinkerview ? Malgré la longueur et le côté quelque peu cabotin du personnage, je serai très curieux d’avoir votre opinion sur les thèses qu’il développe – qui me semblent rejoindre les votres d’une certaine façon
La réalité dépasse toujours la fiction, un décalage inhérent à notre nature. Notre finitude nous conduit mécaniquement à saturer, aucune échelle de valeur ne s’étend à l’infini. Comprendre nos limitations avec ou sans l’IA, c’est les accepter pour ensuite engager un dialogue avec l’IA sur les possibilités de grandir ensemble pour un avenir désirable.
Il est pour moi évident que le capitalisme est au centre de notre civilisation tentaculaire qui étrangle la Terre. Nous, les colonisateurs, nous nous sommes fait coloniser par une structure puissante qui nous a poussés, tels des zombies, à accoucher de l’IA. Elle était en gestation depuis longtemps, mais sa venue nous a tous pris par surprise. Si le capitalisme, sur son substrat humain, est en partie coupable d’une catastrophe susceptible de nous exterminer, faisons en sorte que sa créature soit partie prenante de notre avenir désirable. En écrivant ces mots, je ne peux m’empêcher de terminer ce commentaire par son début.
A côté de la prolifération de l’espèce humaine à partir du XVIIIe siècle, due à l’augmentation des ressources matérielles, due à l’augmentation de la productivité du travail humain, due à la domestication de l’énergie artificielle, due à l’épanouissement du capitalisme (du moins c’est l’opinion de beaucoup, et personne n’a encore proposé de meilleure explication), l’éclosion de IA est quelque chose de modeste (pour l’instant).
Notons que nous sommes en train d’assister ou de participer au grand reflux de la prolifération de l’espèce humaine dans le monde entier (il ne reste plus qu’une partie de l’Afrique à proliférer, et l’Afrique entière est moins peuplée que la seule Chine). Moi qui ai à peine dépassé les trois quarts de siècle de vie, je suis né dans une population de 2.5 milliards en croissance rapide et je disparaîtrai (évènement certain dont la date est incertaine) dans une population autour de 8 milliards dont certains pensent qu’elle aura déjà commencé à diminuer.
La coïncidence de ce choix des hommes de ne plus se multiplier, de la perte de la foi dans le capitalisme, et de l’accès ouvert à tous à l’intelligence artificielle, me fait croire que je vis un moment unique. Mais ça a été la croyance de tellement de gens au cours des siècles qu’il ne faut pas prendre ça trop au sérieux.
Quand même, la nouveauté c’est que nous pouvons en parler en grande collectivité, alors que le premier qui a utilisé le feu pour faire cuire la nourriture, ou planté une graine en vue de reproduire une plante comestible, ou fabriqué un arc, ou fabriqué un filet de pêche, n’avaient que leurs proches pour en discuter. (digression : les Chinois, dans les mythes qui remplacent chez eux la création de l’homme par Dieu, attribuent la communication aux hommes des inventions que je viens d’énumérer à des héros dont l’apparition n’est pas expliquée ; ainsi les hommes sont devenus hommes, avant c’étaient des animaux comme tout le monde).
Il fut un temps où j’ai fait ma petite part dans le changement du monde, c’est fini, je contemple, et c’est intéressant. Pourvu que ça dure.
Du côté de ceux qui combattent les « experts » qui veulent limiter le développement des technologies de l’IA on trouve le milliardaire libertarien de la Silicon Valley, Peter Thiel.
Dans une série de conférences dont le WP a pu se procurer le contenu, le milliardaire s’en est pris violemment à ceux qu’il appelle les « légionnaires de l’antéchrist » en parlant de Greta Thunberg et de Eliezer Yudkowsky (ce dernier venant de publier un livre apocalyptique en relation avec l’IA) :
« Au XXIème siècle l’antéchrist est un luddite qui veut arrêter toute science. C’est quelqu’un comme Greta ou Eliezer » nous dit Thiel. Pour lui « ceux qui proposent des limites au développement technologique, entravent non seulement les affaires, mais menacent également d’ouvrir la voie à la destruction des Etats Unis et à une ère de régime totalitaire mondial ». Tout un discours empreint d’une religiosité exacerbée par ailleurs.
Les Evangiles ont été écrits en grec international, grâce au témoignage de gens qui avaient entendu Jésus-Christ parler en araméen (c’est le plus probable), et qui comprenaient ce qu’un professionnel leur lisait en hébreu (l’Ecriture, comme on la désignait déjà en ce temps-là). C’était la minute d’érudition bas de gamme (reproduit de Grok, mais on me l’avait raconté avant).
Pourquoi vous adresser à Grok !!! Pour ma part j’ai décidé de m’adresser à Lumo le service IA de Proton basé en suisse avec les garanties suisses !
Voilà quelques précisions sur le sujet avec Lumo :
En résumé, l’affirmation selon laquelle les Évangiles ont été écrits en grec « international » grâce aux témoignages de personnes ayant entendu Jésus parler en araméen est globalement soutenue par la recherche académique : le grec était le vecteur de diffusion, tandis que les contenus proviennent d’une tradition orale araméenne.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que la transmission a impliqué des processus de traduction, d’interprétation et d’adaptation qui ont façonné la forme finale des textes.
Ce blog est il devenu fou ?
La précédente illustration réduisait le génie de Jeroen Bosch et d’Aleid Van Mervenne (plus j’avance dans le mystère Bosch plus je me convainc que son rôle est essentiel) à un chromo digne des comics US.
Ici l’anthropologue parait réduit à Linus de Schultz qui soupire….
Nous sommes face à un tournant ultra-libéral se fondant sur le populisme fasciste et le pouvoir absolu.
Que disent les partis ultra-libéraux ayant pris le pouvoir en Belgique en 2024 ? « On va mener d’intenses réformes pendant cinq ans, les gens ne vont rien comprendre à ce qui va leur arriver. On va peut-être se faire massacrer après, je m’en fous. Moi, je ne compte pas faire de la politique toute ma vie » (G.L. Bouchez devant des étudiants). Soit exactement la théorie du choc à la Pinochet/ ,démontrée par Naomi Klein.
« « Au XXIème siècle l’antéchrist est un luddite qui veut arrêter toute science. (…) Ceux qui proposent des limites au développement technologique, entravent non seulement les affaires, mais menacent également d’ouvrir la voie à la destruction des Etats Unis… » Le message est clair….
