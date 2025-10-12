Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

L’IA & Gaza : L’opinion de l’anthropologue

Une photo de l’actualité d’aujourd’hui. 

Et pendant ce temps-là, sur les plateaux de télé, de grands experts de la question (mais laquelle exactement ?) nous expliquent doctement que l’urgence, toutes affaires cessantes, est d’empêcher l’intelligence artificielle de nous tuer tous.

Partager :
, , ,
, , ,

11 réponses à “L’IA & Gaza : L’opinion de l’anthropologue

  1. Avatar de GM
    GM

    En parlant d’interventions à propos de l’IA… Avez-vous regardé le récent entretien d’Eric Sadin sur Thinkerview ? Malgré la longueur et le côté quelque peu cabotin du personnage, je serai très curieux d’avoir votre opinion sur les thèses qu’il développe – qui me semblent rejoindre les votres d’une certaine façon

    Répondre
  2. Avatar de un lecteur
    un lecteur

    La réalité dépasse toujours la fiction, un décalage inhérent à notre nature. Notre finitude nous conduit mécaniquement à saturer, aucune échelle de valeur ne s’étend à l’infini. Comprendre nos limitations avec ou sans l’IA, c’est les accepter pour ensuite engager un dialogue avec l’IA sur les possibilités de grandir ensemble pour un avenir désirable.
    Il est pour moi évident que le capitalisme est au centre de notre civilisation tentaculaire qui étrangle la Terre. Nous, les colonisateurs, nous nous sommes fait coloniser par une structure puissante qui nous a poussés, tels des zombies, à accoucher de l’IA. Elle était en gestation depuis longtemps, mais sa venue nous a tous pris par surprise. Si le capitalisme, sur son substrat humain, est en partie coupable d’une catastrophe susceptible de nous exterminer, faisons en sorte que sa créature soit partie prenante de notre avenir désirable. En écrivant ces mots, je ne peux m’empêcher de terminer ce commentaire par son début.

    Répondre
    1. Avatar de pierre guillemot
      pierre guillemot

      A côté de la prolifération de l’espèce humaine à partir du XVIIIe siècle, due à l’augmentation des ressources matérielles, due à l’augmentation de la productivité du travail humain, due à la domestication de l’énergie artificielle, due à l’épanouissement du capitalisme (du moins c’est l’opinion de beaucoup, et personne n’a encore proposé de meilleure explication), l’éclosion de IA est quelque chose de modeste (pour l’instant).

      Notons que nous sommes en train d’assister ou de participer au grand reflux de la prolifération de l’espèce humaine dans le monde entier (il ne reste plus qu’une partie de l’Afrique à proliférer, et l’Afrique entière est moins peuplée que la seule Chine). Moi qui ai à peine dépassé les trois quarts de siècle de vie, je suis né dans une population de 2.5 milliards en croissance rapide et je disparaîtrai (évènement certain dont la date est incertaine) dans une population autour de 8 milliards dont certains pensent qu’elle aura déjà commencé à diminuer.

      La coïncidence de ce choix des hommes de ne plus se multiplier, de la perte de la foi dans le capitalisme, et de l’accès ouvert à tous à l’intelligence artificielle, me fait croire que je vis un moment unique. Mais ça a été la croyance de tellement de gens au cours des siècles qu’il ne faut pas prendre ça trop au sérieux.

      Quand même, la nouveauté c’est que nous pouvons en parler en grande collectivité, alors que le premier qui a utilisé le feu pour faire cuire la nourriture, ou planté une graine en vue de reproduire une plante comestible, ou fabriqué un arc, ou fabriqué un filet de pêche, n’avaient que leurs proches pour en discuter. (digression : les Chinois, dans les mythes qui remplacent chez eux la création de l’homme par Dieu, attribuent la communication aux hommes des inventions que je viens d’énumérer à des héros dont l’apparition n’est pas expliquée ; ainsi les hommes sont devenus hommes, avant c’étaient des animaux comme tout le monde).

      Il fut un temps où j’ai fait ma petite part dans le changement du monde, c’est fini, je contemple, et c’est intéressant. Pourvu que ça dure.

      Répondre
  3. Avatar de gaston
    gaston

    Du côté de ceux qui combattent les « experts » qui veulent limiter le développement des technologies de l’IA on trouve le milliardaire libertarien de la Silicon Valley, Peter Thiel.

    Dans une série de conférences dont le WP a pu se procurer le contenu, le milliardaire s’en est pris violemment à ceux qu’il appelle les « légionnaires de l’antéchrist » en parlant de Greta Thunberg et de Eliezer Yudkowsky (ce dernier venant de publier un livre apocalyptique en relation avec l’IA) :

    « Au XXIème siècle l’antéchrist est un luddite qui veut arrêter toute science. C’est quelqu’un comme Greta ou Eliezer » nous dit Thiel. Pour lui « ceux qui proposent des limites au développement technologique, entravent non seulement les affaires, mais menacent également d’ouvrir la voie à la destruction des Etats Unis et à une ère de régime totalitaire mondial ». Tout un discours empreint d’une religiosité exacerbée par ailleurs.

    La bourse et le goupillon en quelque sorte.

    https://archive.ph/9zsIT

    On ne choisit pas toujours ses compagnons de lutte ! 😊

    Répondre
    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Ah oui ! Et l’Antéchrist est bien entendu le prochain personnage (ou plutôt « entité » ?) à qui je consacrerai un billet !

      Si vous imaginez que je plaisante, gardez un œil sur le blog, je suis absolument sérieux : ne suis-je pas la personne qui parle du « Saint-Esprit aujourd’hui » ? Alors, pensez donc, l’Antéchrist !

      Répondre
    2. Avatar de Thomas jeanson
      Thomas jeanson

      « Ça laisse à penser que, pour eux, sans vergogne
      L’Evangile, c’est de l’hébreu, c’est de l’hébreu »

      GB, les 4 bacheliers

      Répondre
      1. Avatar de pierre guillemot
        pierre guillemot

        Les Evangiles ont été écrits en grec international, grâce au témoignage de gens qui avaient entendu Jésus-Christ parler en araméen (c’est le plus probable), et qui comprenaient ce qu’un professionnel leur lisait en hébreu (l’Ecriture, comme on la désignait déjà en ce temps-là). C’était la minute d’érudition bas de gamme (reproduit de Grok, mais on me l’avait raconté avant).

        Répondre
        1. Avatar de Christian
          Christian

          Pourquoi vous adresser à Grok !!! Pour ma part j’ai décidé de m’adresser à Lumo le service IA de Proton basé en suisse avec les garanties suisses !

          Voilà quelques précisions sur le sujet avec Lumo :
          En résumé, l’affirmation selon laquelle les Évangiles ont été écrits en grec « international » grâce aux témoignages de personnes ayant entendu Jésus parler en araméen est globalement soutenue par la recherche académique : le grec était le vecteur de diffusion, tandis que les contenus proviennent d’une tradition orale araméenne.
          Toutefois, il faut garder à l’esprit que la transmission a impliqué des processus de traduction, d’interprétation et d’adaptation qui ont façonné la forme finale des textes.

          Répondre
  4. Avatar de blawete
    blawete

    Que que soit le camp, c’est des humains qui tuent des humains…

    Archéologie d’un massacre par balles #ww2 #shorts
    https://youtube.com/shorts/b9SiszJv8Ks?si=tRHPBewT_OuEdO8H

    Répondre
  5. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    GAZA… ça passe ou a casse.. ?

    https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-donald-trump-se-rend-lundi-en-egypte-pour-presider-le-sommet-pour-la-paix-a-gaza-20251012

    Dernière nuit de totale angoisse dont ils ne se remettront jamais (totalement) … les otages morts-vivants seront-ils accueillis en fanfare..?? Pitié..!

    Répondre
  6. Avatar de Chabian
    Chabian

    Ce blog est il devenu fou ?
    La précédente illustration réduisait le génie de Jeroen Bosch et d’Aleid Van Mervenne (plus j’avance dans le mystère Bosch plus je me convainc que son rôle est essentiel) à un chromo digne des comics US.
    Ici l’anthropologue parait réduit à Linus de Schultz qui soupire….
    Nous sommes face à un tournant ultra-libéral se fondant sur le populisme fasciste et le pouvoir absolu.
    Que disent les partis ultra-libéraux ayant pris le pouvoir en Belgique en 2024 ? « On va mener d’intenses réformes pendant cinq ans, les gens ne vont rien comprendre à ce qui va leur arriver. On va peut-être se faire massacrer après, je m’en fous. Moi, je ne compte pas faire de la politique toute ma vie » (G.L. Bouchez devant des étudiants). Soit exactement la théorie du choc à la Pinochet/ ,démontrée par Naomi Klein.
    « « Au XXIème siècle l’antéchrist est un luddite qui veut arrêter toute science. (…) Ceux qui proposent des limites au développement technologique, entravent non seulement les affaires, mais menacent également d’ouvrir la voie à la destruction des Etats Unis… » Le message est clair….

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Contact

Contactez Paul Jorion

Commentaires récents

Articles récents

Catégories

Archives

Tags

Allemagne Aristote BCE Bourse Brexit capitalisme ChatGPT Chine Coronavirus Covid-19 dette dette publique Donald Trump Emmanuel Macron Espagne Etats-Unis Europe extinction du genre humain FMI France Grands Modèles de Langage Grèce intelligence artificielle interdiction des paris sur les fluctuations de prix Italie Japon Joe Biden John Maynard Keynes Karl Marx LLM pandémie Portugal psychanalyse robotisation Royaume-Uni Russie réchauffement climatique Réfugiés Singularité spéculation Thomas Piketty Ukraine Vladimir Poutine zone euro « Le dernier qui s'en va éteint la lumière »

Meta