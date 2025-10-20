Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Un don au blog : pourquoi ?

Vous avez la gentillesse de louer mon indépendance mais je ne veux pas bénéficier de la publicité – qui n’est pas ma tasse de thé !

Je refuse d’opérer parmi vous une sélection par l’argent : je veux que l’accès à mes textes reste gratuit parce que j’entends continuer de m’adresser à ceux pour qui tout ce qui n’est pas gratuit est trop cher. Et il me faut du coup compter sur d’autres qui pourraient contribuer davantage – mais sur une base strictement volontaire.

Objectif mensuel de l’appel : 350 € qui vont à la maintenance du site et la location des serveurs. L’excès d’un mois par rapport à l’objectif, est reporté au mois suivant.

Vous pouvez m’aider en utilisant la formule classique dans le domaine du logiciel libre : en faisant une donation par PayPal dans la colonne de droite. Si vous préférez me faire parvenir un chèque, écrivez-moi.

Merci d’avance !

