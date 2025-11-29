Illustration par ChatGPT

Je voudrais partager avec vous une étape décisive dans un projet que certains d’entre vous ont l’amabilité de suivre depuis ses débuts : GENESIS et ANELLA-X sont désormais entièrement opérationnels car les derniers développements viennent d’être finalisés.

Le système fonctionne, les modules sont intégrés, la documentation est complète, et le projet dans son ensemble a passé tous les tests. Ce qui n’était au départ qu’une hypothèse, à savoir qu’un réseau purement associatif, gouverné par deux gradients simples, puisse laisser émerger des formes de cohérence non-symboliques, est maintenant implémenté dans un environnement stable.

Concrètement, cela représente :

cinq modules Python totalisant 3 000 lignes de code,

une suite de tests entièrement validée,

une documentation technique et théorique explicite et complète,

une procédure standardisée pour détecter, vérifier et suivre l’apparition de phénomènes émergents dans des systèmes complexes.

Il ne s’agit pas d’une “machine pensante” déjà entièrement digne de ce nom, ni non plus d’une alternative généraliste aux LLM, mais d’un objet technique d’une autre nature :

un moteur d’émergence montrant comment des structures peuvent se former, se stabiliser ou se dissoudre à partir de simples interactions pondérées – sans existence préalable d’une infrastructure de symboles, sans règles préprogrammées.

Suivront cette annonce : des démonstrations publiques, des applications pilotes, les collaborations envisagées. Le code existe, il est opérationnel, il est prêt à être montré en action.

Je publierai dans les semaines qui viennent une première démonstration ainsi qu’un document de synthèse présentant le fonctionnement de l’architecture d’ensemble.

Pour l’instant, je tenais simplement à vous tenir au courant : le travail de recherche et de programmation a tourné une page cruciale de son développement qui lui permet de sortir du laboratoire et de s’exposer au débat public.

(À suivre…)