Nous revenons d’un voyage de 3 jours dans chacune des 3 capitales baltes et je reprends l’actualité de votre blog en étant fort intéressé par votre théorie de fonctionnement de la conscience. Cependant, à côté de cet intérêt intellectuel pour le déchiffrage du fonctionnement humain, je suis assez obsédé par la « laisse » de ce voyage : elle prend ma conscience.

La surprise de ces 10 jours est la présence fascinante chez nos interlocuteurs du temps de l’époque soviétique. Je pourrais raconter comment chacune de nos guides (femmes) que nous prenions chaque première matinée de notre arrivée dans les capitales est une représentation complexe de l’histoire de ces pays et comment elles disent ou dissimulent certaines choses, mais deux choses me hantent :

1- la haine institutionnelle de chaque pays contre Poutine, caricaturé devant les ambassades russes où s’accumulent les témoignages des exactions (Tallinn) ; dans une sinistre geôle de l’immeuble du KGB à Vilnius on en voit par le judas une effigie en pied comme si’l y était détenu.

2 – la peur que cela recommence : Vilnius a été un révélateur ; notre guide Jurate Terleckaité, est une universitaire qui milite pour la diffusion de témoignages de la réalité soviétique ; elle a traduit en français un livre de son père Vladas Terleckas sur un moment atroce de l’histoire de son pays « Pages Tragiques de l’Histoire de la Lituanie 1940-1953 »; elle a aussi traduit un livre de Dalia Grinkevicuté « prisonnière de l’île glacée de Trofimovsk ». Après avoir lu ces livres, reprocher à Kaja Kallas sa focalisation contre Poutine au détriment d’autres causes européennes n’a plus de justification à mes yeux.

3 – Trois de ces 4 femmes avec lesquelles nous avons parlé ont toutes un point commun : leur appel à notre vigilance, à notre conscience « Vous devriez ! » pour éviter le retour des Russes de Poutine en Pays Baltes. L’exception (Lettonie) regrette l’époque où tous les élèves chantaient et faisaient de la danse et du sport gratuitement, où tout le monde avait du travail : elle était dans son monde idéal devant le musée des occupations de Riga…