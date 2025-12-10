La « laisse » ou les … ? Vous semblez ne pas vous être complètement remis de ce voyage ? 🙂 Jusqu’à…
*Godot est mort !*
La « laisse » ou les … ?
Vous semblez ne pas vous être complètement remis de ce voyage ?
🙂
Jusqu’à peu, on ne vivait pas de la même façon à l’Est et à l’Ouest, les valeurs n’étaient pas les mêmes.
C’est ce que vous voulez nous dire ?
Poutine est un voyou et une brute, Trump ne vaut pas mieux.
Mais est-ce suffisant pour que Est et Ouest suivent ces deux épouvantails ?
L’hypothèse de la résonnance avec la bibliothèque me paraît séduisante, j’en proposerais un version B : Votre orchidée s’endort ?…
Autre hypothèse, certes, très très loufoque, mais sait-on jamais ? Les orchidées sont considérées comme particulièrement sensibles à leur environnement,…
Justement, je me demande si une façon de l’aligner, ne serait pas de lui faire optimiser l’espoir humain. Si la…
Paul, Avez-vous lu le livre de Laurent Alexandre et Olivier Babeau intitulé “Ne faites plus d’études” dans lequel ils annoncent…
Attention, le voisin va bientôt demander son abattage. 🙂
Les plantes d ‘ appartement s ’emmerdent ! Il y a » appartement » dans la phrase !
Magnifique démonstration ! ChatGPT qui se défend : La phrase qui inquiète : “la conscience commence à changer d’hôte” Cette…
@CloClo Si, je me demande, j’examine toujours tous les possibles avant de proposer mes réflexions. « Le gigantesque » n’est-il pas le…
