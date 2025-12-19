Illustration par ChatGPT

Hier à Blois, des amoncellements de branchages sur les voies rapides, en des endroits stratégiques, pour perturber la circulation au maximum => du coup les gendarmes qui bloquent ces voies sans doute pour éviter que les agriculteurs y mettent le feu, et abîment la voirie mais aucun tracteur en vue..

=> 40mn à 1h de retard sur toutes les lignes et pas mal de protestations et de discussions dans les bus.

Un jeune garçon de 14 ou 15 ans qui a l’air un peu simple et de condition modeste, s’approche de la cabine et me dit très sérieusement : « C’est la fin du monde de toutes façons …».

Je l’invite à développer, il ajoute : « Tout ce qui se passe là… c’est pas normal ! »

L’a-t-il senti lui-même, cette accélération des évènements ? ou répétait-il ce qu’il avait entendu de la part de quelqu’un ? je ne saurais le dire..

Je le retrouve par hasard quelques heures plus tard, après mon service. Il est devant Leclerc en train de vendre des calendriers « pour son école », et j’ai quelques doutes là-dessus.