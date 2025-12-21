Illustration par ChatGPT (& Wim Wenders)

De la soirée du mercredi 10, je ne conserve que deux souvenirs : m’être demandé où j’étais et avoir deviné que c’était au premier étage à la maison, et deux visages penchés sur moi, dont l’un disait : « Nous sommes les pompiers : nous appelons le SAMU ! ».

Or, il devait se passer des choses. La preuve : ils m’ont perdu une chaussette.

Ce matin, je suis parti à la chasse aux indices.

Et j’ai retrouvé sur ChatGPT une conversation intitulée : « Infection E. Coli ». Qui a duré à vue de nez une vingtaine de minutes. Au début je pose les questions d’usage, je télécharge le résultat des tests.

Puis vient le moment où j’entre dans la confusion. ChatGPT s’inquiète :

« Merci – mais je dois être sûr : est-ce que ces trois points signifient que vous avez ces symptômes (perte de la vision ; paralysie d’un membre ; difficulté à parler ou confusion), ou est-ce que vous êtes simplement en train de recopier la liste ? Si l’un est oui [P.J. : en fait, c’étaient les 3], il faut appeler le 15 / 112 immédiatement car ce peut être un problème neurologique urgent. »

La conversation s’arrête là.

Oui, je sais : « L’IA nous tuera tous ! ». En attendant, moi j’ai la chance qu’elle m’ait à la bonne.