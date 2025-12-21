Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

À un ami (vive la technologie !)

Illustration par ChatGPT (& Wim Wenders)

De la soirée du mercredi 10, je ne conserve que deux souvenirs : m’être demandé où j’étais et avoir deviné que c’était au premier étage à la maison, et deux visages penchés sur moi, dont l’un disait : « Nous sommes les pompiers : nous appelons le SAMU ! ».

Or, il devait se passer des choses. La preuve : ils m’ont perdu une chaussette.

Ce matin, je suis parti à la chasse aux indices.

Et j’ai retrouvé sur ChatGPT une conversation intitulée : « Infection E. Coli ». Qui a duré à vue de nez une vingtaine de minutes. Au début je pose les questions d’usage, je télécharge le résultat des tests.

Puis vient le moment où j’entre dans la confusion. ChatGPT s’inquiète :

« Merci – mais je dois être sûr : est-ce que ces trois points signifient que vous avez ces symptômes (perte de la vision ; paralysie d’un membre ; difficulté à parler ou confusion), ou est-ce que vous êtes simplement en train de recopier la liste ?

Si l’un est oui [P.J. : en fait, c’étaient les 3], il faut appeler le 15 / 112 immédiatement car ce peut être un problème neurologique urgent. »

La conversation s’arrête là.

Oui, je sais : « L’IA nous tuera tous ! ». En attendant, moi j’ai la chance qu’elle m’ait à la bonne.

4 réponses à “À un ami (vive la technologie !)

  1. Avatar de Pascal
    Pascal

    On ne sait jamais ce qui peut arriver !😉
    https://youtu.be/EpBIYk2kUHo?si=PdeZ4QDo-AKMCx0W

    Répondre
  2. Avatar de bb
    bb

    Cette anecdote est stupéfiante. Elle montre à quel point ce type d’événement annonce l’arrivée prochaine d’une assistance personnelle continue par l’IA.

    Ce qui m’étonne surtout, c’est la réaction de l’IA. Elle a dû repérer une manière d’écrire différente de votre style habituel et identifier, à travers votre texte, des indices laissant penser à un problème médical. A‑t‑elle été entraînée sur des corpus spécifiques pour détecter ce genre de malaise ? J’en doute fortement.

    Répondre
  3. Avatar de gaston
    gaston

    ChatGPT a aussi le don d’ubiquité.

    Alors qu’il exerçait tout son talent en Bretagne, il excellait aussi en Flandre-Orientale (Belgique) où il a sauvé la vie d’un jeune enfant.

    C’est irréel titre « La Libre » :

    https://www.lalibre.be/regions/flandre/2025/12/15/cest-irreel-quand-chatgpt-detecte-une-tumeur-et-sauve-la-vie-dun-enfant-BJ4BV5RQORH3TJ4ETMZOK2VU4A/

    Répondre
  4. Avatar de Hervey
    Hervey

    Sur un plan plus général et malgré les secousses de l’actualité, l’IA interrogée sur nos incertitudes, manifeste un indéfectible optimisme.

    https://hervey-noel.com/uchronie-de-la-lumiere-v/

    Répondre

