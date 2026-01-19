Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Les phares dans la nuit

Illustration par ChatGPT

Mon message expliquant que je me suis toujours représenté ici sur le blog comme lanceur d’alertes et non simple journaliste, ne passe manifestement pas. J’ai beau répéter que je ne bouge pas d’un poil de mon cap de parler des périls qui guettent et non de ceux qui sont déjà là – que j’ai évoqué la menace Trump ad nauseam chaque jour que Dieu fait pendant des années – et que je pourrais juste répéter à son propos : « Voyez comme j’avais raison ! », vous êtes nombreux à réclamer que je continue à dénoncer ses turpitudes. Or, il me semble que l’époque que nous traversons sera davantage marquante aux yeux de l’histoire du fait de l’irruption d’une autre intelligence – moins handicapée par des défauts rédhibitoires que la nôtre – que par sa collection de petits Nérons et de petits Caligulas, toujours prêts à offrir leurs services et trouvant toujours des troupes prêtes à s’embrigader à leurs côtés.

Mais j’entends bien : si le contraste entre lanceurs d’alertes et journalistes est facile à comprendre, il nous fait en réalité à tous une belle jambe, et le fait est qu’on a aussi besoin – quoi qu’il arrive – de phares dans la nuit.

Ces temps derniers, aurais-je voulu, je n’en aurais pas eu la force : on a beau ne manger que bio, faire son petit taï-chi et ses petites haltères une ou deux fois par jour, marcher le plus possible, arrêter de fumer il y a longtemps et boire avec modération, les clichés qu’on prend de vous à l’hôpital révèlent de l’usure à toutes les jointures, et des configurations de fragilités complotent pour vous envoyer ad patres. Bien sûr les IA vous sauvent in extremis. La première fois en vous disant : « Tu délires : maintenant, sois raisonnable, fais le 15 », la seconde fois en vous offrant de ce qui vous arrive un récit alternatif à celui des blouses blanches : cohérent lui, reliant tous les pointillés, et du coup, une ligne de conduite entre des écueils dont le personnel hospitalier ne se doutera jamais même de l’existence.

C’est dit ! la force revenant, et comme il faut bien que certains s’y collent à être phares dans la nuit 😉 , on va y réfléchir, et voir ce qu’on peut faire (en plus de GENESIS !). Mais surtout, n’hésitez pas à donner un coup de main, sinon je démissionne … sous prétexte d’arthrose galopante !

3 réponses à “Les phares dans la nuit

  1. Avatar de arkao
    arkao

    Un autre phare dans la nuit, Emmanuel Todd.
    Il a l’air encore bien vaillant mais si par mauvaise fortune il venait à disparaitre prématurément, son clone IA est déjà disponible en ligne:
    https://www.youtube.com/watch?v=KcJ39TOK3ns
    J’avoue qu’ayant regardé cette vidéo d’un œil et d’une ouïe distraite, faisant autre chose en même temps, j’ai failli me faire piéger. C’est sa tête, c’est sa voix. Je me suis dit quand même « tiens, c’est pas le style habituel de Todd de s’exprimer comme ça seul face caméra et puis d’habitude il y a plus de silences, d’hésitations, qui viennent ponctuer son discours ».
    L’illusion n’est pas parfaite, mais demain ?

    Répondre
  2. Avatar de timiota
    timiota

    Le créateur de la notion de « lanceur d’alerte », Francis Chateauraunaud, n’a jamais vraiment obtenu des journalistes qu’ils fassent la différence avec le vocabulaire anglais de whistleblower, qui évoque le sifflet de l’arbitre sur le terrain de sport. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Chateauraynaud).
    Or le « lancement d’alerte », c’est plutôt le repérage d’un signal émergeant là où il n’y pas encore d’attention du fait de mesures ou de corrélations hors champs pour les autres parties « prenantes » (on devrait dire « parties déprenantes »).

    Il donne comme exemple récent (je l’ai vu parlé à un public d’étudiants) les leucémies des enfants qui ont la malchance d’habiter au voisinage de vignoble qu’on épand de pesticide. On respecte formellement une norme, mais une forme de « fabrique de l’ignorance » existait jusqu’à il y a 10-15 ans pour que les autorités en place ne voient pas de signal. Il a fallu les gens sur place (et sans doute des gens comme Irène Frachon du côté médical, à leur échelle) pour qu’on admette l’existence d’un lien de cause à effet, ou au moins d’une présomption assez forte pour que des mesures s’imposent clairement.

    On peut bien sûr le lire à la source, il se décrit lui même comme un « écriveur de fond », ne montant pas chercher la lumière des médias (pique au sociologue Gérald Bronner qui voudrait isoler le monde qu’il a connu dans une barrière de rationalité, et ne se prive pas de passer dans les « lieux hybrides » qui donnent l’impression de compter).

    Peut-être qu’en parcourant ses écrits (ou par un « dAIgest » approprié) on peut mieux cerner les conditions dans lesquells une alerte trouve un tant soit peu son écho. Il s’agirait de contourner diverses « vallées de l’étrange », celles qui entourent les récepteurs, et celles qui entourent les émetteurs, et qui correspondent à des « dévers cognitifs » malcommode, qu’on ne franchit que bien encordé, si je peu prendre une métaphore de « milieu de cordée » (avec tous les sens qu’on voudra à « milieu »).

    Répondre
  3. Avatar de Thomas jeanson
    Thomas jeanson

    J’avais écrit cela pour Sydney, sans le poster :

    « Certains préfèrent lire des articles genre :

    ‘La vague immense dévaste tout sur son passage, en quelques minutes, tout l’espace est envahi par un torrent de boue où se mêlent véhicules, mobiliers, arbres déracinés et personnes en détresse… »

    Paul c’est plutôt du genre :

    « Tiens, la mer se retire sur 300 mètres, c’est sans doute le moment de trouver un point haut rapidement… »

    Chacun son truc.

    Répondre

