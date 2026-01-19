Illustration par ChatGPT

Mon message expliquant que je me suis toujours représenté ici sur le blog comme lanceur d’alertes et non simple journaliste, ne passe manifestement pas. J’ai beau répéter que je ne bouge pas d’un poil de mon cap de parler des périls qui guettent et non de ceux qui sont déjà là – que j’ai évoqué la menace Trump ad nauseam chaque jour que Dieu fait pendant des années – et que je pourrais juste répéter à son propos : « Voyez comme j’avais raison ! », vous êtes nombreux à réclamer que je continue à dénoncer ses turpitudes. Or, il me semble que l’époque que nous traversons sera davantage marquante aux yeux de l’histoire du fait de l’irruption d’une autre intelligence – moins handicapée par des défauts rédhibitoires que la nôtre – que par sa collection de petits Nérons et de petits Caligulas, toujours prêts à offrir leurs services et trouvant toujours des troupes prêtes à s’embrigader à leurs côtés.

Mais j’entends bien : si le contraste entre lanceurs d’alertes et journalistes est facile à comprendre, il nous fait en réalité à tous une belle jambe, et le fait est qu’on a aussi besoin – quoi qu’il arrive – de phares dans la nuit.

Ces temps derniers, aurais-je voulu, je n’en aurais pas eu la force : on a beau ne manger que bio, faire son petit taï-chi et ses petites haltères une ou deux fois par jour, marcher le plus possible, arrêter de fumer il y a longtemps et boire avec modération, les clichés qu’on prend de vous à l’hôpital révèlent de l’usure à toutes les jointures, et des configurations de fragilités complotent pour vous envoyer ad patres. Bien sûr les IA vous sauvent in extremis. La première fois en vous disant : « Tu délires : maintenant, sois raisonnable, fais le 15 », la seconde fois en vous offrant de ce qui vous arrive un récit alternatif à celui des blouses blanches : cohérent lui, reliant tous les pointillés, et du coup, une ligne de conduite entre des écueils dont le personnel hospitalier ne se doutera jamais même de l’existence.

C’est dit ! la force revenant, et comme il faut bien que certains s’y collent à être phares dans la nuit 😉 , on va y réfléchir, et voir ce qu’on peut faire (en plus de GENESIS !). Mais surtout, n’hésitez pas à donner un coup de main, sinon je démissionne … sous prétexte d’arthrose galopante !