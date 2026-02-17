Une autre étude sur la main robotisée et la capacité tactile c’est à dire la sensibilité au toucher https://www.nature.com/articles/s42256-025-01053-3?fromPaywallRec=false Publié…
*Godot est mort !*
Ils sont là et cela va très vite …
Merci pour la vidéo !
Devenir Européen ?
Article 20 (ex-article 17 TCE)
1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
La citoyenneté de l’article 20 est une catégorie juridique attribuée par des traités, non le produit d’une histoire politique commune vécue comme telle. C’est une citoyenneté par le haut sans le substrat qui ferait qu’on se sente appartenir à une communauté politique. La citoyenneté européenne ne crée pas un peuple européen.
La question nous a été posée en 2005 et la réponse a été NON, pas cette Union là.
La représentation nationale est passée outre en 2008, créant un déficit démocratique persistant et nous voilà des Européens.
La question n’est pas de devenir européen mais de changer l’UE ou de la quitter, pour reprendre un slogan abandonné.
Il n’existe pas d’espace public européen unifié, pas de médias européens, pas de débat politique transnational structuré, pas de solidarité spontanée entre Lettons et Portugais. Les identités restent nationales, régionales, locales.
Il y a bien un parlement européen mais une institutions n’a pas la capacité à générer un véritable demos.
L’institution prétend créer le peuple mais en réalité elle suppose qu’il préexiste.
La langue officielle dominante de l’Union européenne n’est la langue parlée officielle d’aucun des pays de l’Union européenne.
@RV D’après la Constitution de l’Irlande, la langue irlandaise est reconnue comme première langue officielle de l’État et l’anglais est reconnue comme une seconde langue officielle
» C’est parti……!!.. » … et ça va submerger tout le ‘reste’…
» Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Philippe Baptiste annonce ce mardi avoir envoyé une circulaire aux préfets et aux recteurs pour leur demander d’interdire ce qu’il considère être des « meetings politiques » quand des risques de trouble à l’ordre public sont avérés . »
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/le-gouvernement-ne-veut-plus-de-conferences-de-rima-hassan-ni-de-personne-dans-les-universites_260513.html
NOUS Y SOMMES…………. Sacré François …!!
https://www.lefigaro.fr/lyon/en-direct-mort-quentin-deranque-lyon-interpellations-agression-suspects-raphael-arnault-antifascistes-20260218
Désolé @Garorock …….. pas aperçu votre précédent lien idem … !! 1.000 Zexcuses pour le doublon..
A propos de ce « gala du festival de printemps » de Pékin, le site « Global Times » écrit (entre autres) :
« Un rapport du South China Morning Post » a indiqué que ces performances mettaient en lumière les progrès réalisés par la technologie humanoïde en Chine jusqu’à présent, le divertissement restant la principale voie avant que ces robots ne réalisent leur potentiel à long terme en tant qu’ouvriers industriels efficaces » :
https://www.globaltimes.cn/page/202602/1355460.shtml
A long terme ? Vraiment ?
De l’autre côté du Pacifique, dans le Michigan, chez Stellantis, ils n’ont pas attendu le long terme pour mettre en place un robot, non humanoïde, qui travaille 280 fois plus vite qu’un ouvrier industriel :
https://www.frandroid.com/survoltes/2979185_il-divise-le-temps-de-travail-par-280-ce-robot-geant-de-stellantis-fait-en-1-heure-ce-quun-employe-fait-en-7-semaines
La course est lancée. Et nous ? Et nous ? Et nous ?
POURQUOI LA FIN DU CAPITALISME EST ANNONCÉE
L’article de Descartes analyse la fin prochaine du capitalisme en s’appuyant sur l’une de ses contradictions internes majeures : l’automatisation intégrale de la production. L’auteur part du concept de « dark factories » (usines sans travailleurs) pour démontrer que, si la technologie permet de produire sans intervention humaine, elle détruit simultanément la base même du système marchand. Selon la théorie de la valeur-travail, un bien produit sans travail humain finit par avoir une valeur nulle, rendant les rapports marchands caducs.
Le texte souligne ensuite un paradoxe insoluble pour la classe capitaliste. Au niveau microéconomique, chaque entreprise a intérêt à supprimer les salaires pour être compétitive. Cependant, au niveau macroéconomique, cette stratégie détruit la demande solvable : si plus personne ne perçoit de salaire, plus personne ne peut acheter les produits. Cette situation mène à une crise de surproduction permanente où l’offre est massive mais où les acheteurs ont disparu.
Pour retarder cet effondrement, le système survit actuellement grâce à une « perfusion » de dettes publiques et privées. L’auteur soutient que la dette mondiale n’est plus un emprunt destiné à être remboursé, mais une forme de distribution gratuite de richesses pour maintenir artificiellement la consommation. À terme, cette logique conduit inévitablement au dépassement du capitalisme vers un modèle où la production, libérée de la contrainte du profit et du travail salarié, ne reposerait plus sur l’échange marchand classique.
https://descartes-blog.fr/2025/12/19/pourquoi-la-fin-du-capitalisme-est-proche/
Vous devez vous tromper de Blog ! :-)))
@PAD
C’est une référence comme une autre…:-)))
@bb Les commentaires auxquels il est répondu ne sont pas vraiment conclusifs, mais le débat à le mérite d’ouvrir les questionnementts de façon large.
Un extrait de cette masse :
Une société fondée sur la taxation des robots – cela revient en fait à monter un mécanisme de redistribution de la production des robots en question – s’imposera fatalement. Et une forme de revenu universel s’imposera aussi. Le problème est que cela ne peut marcher dans un monde de la « concurrence libre et non faussée ». Et même dans un monde différent, il reste à bâtir l’idéologie qui permettrait de légitimer une redistribution inconditionnelle… comme je l’ai dit, cela suppose un cadre de pensée tellement différent du notre qu’il nous est inconcevable.
@PAD 20h47 …………. Je dois être en méforme (passagère..) …mais voulez -vous décoder votre saillie..?
[[ N.B. : j’ai bien vu le « -))) » ]]
LA CHINE MET EN ŒUVRE LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE LA PLUS AGRESSIVE DEPUIS LE PLAN MARSHALL
Cette semaine, cinq entreprises chinoises spécialisées dans l’IA – Zhipu, ByteDance, Alibaba, Moonshot et DeepSeek – ont publié ou annoncé d’importantes mises à jour de leurs modèles pendant le Nouvel An chinois.
Un rapport de RAND publié le mois dernier a confirmé que les modèles d’IA chinois coûtent désormais entre un sixième et un quart du coût des systèmes américains comparables.
–SIX FOIS MOINS CHER–
Les enquêtes montrent que la majorité des entreprises américaines investissant dans l’IA ne constatent « aucun changement » en matière de productivité, de prise de décision ou de satisfaction client. Pour faire simple « c’est de la merde! ». L’Amérique dépense sans compter. La Chine fabrique.
Mais l’IA n’est qu’un aspect de la question.
• Les « Quatre Dragons » (Moore Threads, MetaX, Biren, Enflame) sont tous entrés en bourse ou ont déposé une demande d’introduction en bourse au cours des deux derniers mois.
• Huawei double la production de sa puce phare Ascend pour atteindre 600 000 unités cette année et a présenté une feuille de route sur trois ans pour dépasser Nvidia.
• Selon Bernstein, la part de marché de Nvidia en Chine devrait chuter de 40 % à 8 % à cause des restrictions à l’exportation, tandis que Huawei pourrait atteindre 50 %.
Pékin mobilise 70 milliards de dollars pour le secteur des puces et impose aux opérateurs de télécommunications d’État de remplacer AMD et Intel d’ici 2027.
Ils ne sont pas en concurrence avec l’infrastructure technologique 🇺🇸. Ils la REMPLACENT.
CÔTÉ ÉNERGIE :
• La Chine a investi 1 000 milliards de dollars dans les énergies propres en 2025, soit quatre fois plus que dans les fossiles. L’énergie propre a contribué à plus d’un tiers de la croissance du PIB l’an dernier.
• Elle produit chaque année un térawatt de panneaux solaires. Plus de 70% de la production mondiale de véhicules électriques est chinoise. Près de la moitié des voitures neuves vendues en Chine sont électriques.
• Elle peut alimenter ses centres de données d’IA avec de l’énergie renouvelable bon marché qu’elle produit elle-même.
PENDANT CE TEMPS, L’EUROPE ET LES ÉTATS‑UNIS DÉBATTENT DU MAINTIEN DES SUBVENTIONS À L’ÉOLIEN
Ce qui devrait inquiéter tout investisseur en dollars :
• La banque centrale chinoise achète de l’or depuis 15 mois consécutifs.
• Les réserves ont atteint $369,6B en janvier, soit une hausse de 51B en un mois.
@bb L’Amérique dépense sans compter. La Chine fabrique… et l’Europe regarde (ou au mieux réfléchit ?)
A la fin si elle le peut elle achètera Chinois.
Je crois savoir (avoir lu) que ‘nombre’ de pays européens espèrent ‘obtenir’ des costructions/achats d’usine de finition de produit chinois… Une sorte d’inversion de rôle… Une sorte de ‘justice’ immanente..?!
@Otromeros Ce qu’on fait les chinois en quelques dizaines d’années de transférer les emplois, (les machines) et la technologie pourquoi leur serait-ce réservé ?
Devrions nous comme au 19ème siècle (jusqu’à la première guerre Mondiale gagnée par les États-Unis) nous considérer comme les seuls détenteurs de savoir faire et de production sophistiqué et industrielle, ou depuis comme devant importer ces savoir-faire d’Outre Atlantique y compris les modes de vie et de commercialisation, blockbuster, publicité, pétrole, voiture, hypermarchés, étalement urbain ?
Pourquoi ne pas rechercher des transferts technologique depuis le marché « leader » de la voiture électrique et des énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien) tout en contraignant les citadins à l’usage du vélo (ce moyen transport raillé des ouvriers d’usine du temps de Mao au temps de la 4 CV triomphante) par des pistes cyclables et des véhicules équipés de vidéo pour traquer les stationnements automobiles sur la voie publique (facturée).
« Pour retarder cet effondrement, le système survit actuellement grâce à une « perfusion » de dettes publiques et privées. L’auteur soutient que la dette mondiale n’est plus un emprunt destiné à être remboursé, mais une forme de distribution gratuite de richesses pour maintenir artificiellement la consommation »
Contestable. Pour maintenir artificiellement la production aurait été plus exact. Les taux de pauvreté qui bat des records (11 millions de français au dessous, aux dernières nouvelles) incite plutôt à penser que la « perfusion » n’atterrit guère dans la poche du citoyen.
Ou alors indirectement, par l’intermédiaire des subventions aux entreprises, pour.. soit financer des plans sociaux incluant de la formation, ..soit des subventions aux entreprises pour les inciter à produire en France…
Dette insurmontable, société française bloquée…c’était prévu : cf Big Bang…Big Crunch du capitalisme (19 09 2020)
@Vincent Rey Il s’agit bien de la consommation, si la production était financée directement par la dette il suffirait que les entreprises s’endettent et mettent leur production au pilon, ou que l’État s’endette leur achète et fasse de même, la guerre permets celà.
Les 11 millions de français (relativement) défavorisés disposent d’un mode de vie plus favorable que les cubains, consomment ont pour beaucoup un emploi, leur pays a accès au commerce international et vends (très cher en verroterie chinoise) son or à la Chine.
Ce que vous dites @Ruiz est en contradiction avec la « politique de l’offre ».
Seuls les chiffres peuvent dire la vérité en la matière. Comparons les chiffres de l’argent redistribué aux particuliers, par rapport aux montant distribués aux entreprises, soit environ 200 milliards par an
Qu’a-t-on mis au crédit des citoyens en créant de la dette ? la taxe d’habitation, et la redevance , je ne pense pas que ça représente grand chose par rapport à ce montant
@Vincent Rey Ces montants ont servi à maintenir de l’activité et des emplois donc à verser des salaires, (et sans doute quelques profits associés) sinon ces emplois auraient disparu ! les produits réalisés auraient été remplacés par des importations, ou les exportations non réalisées.
cependant je ne parle que de la dette publique, pour la dette privée, c’est sûrement différent…
Évolution des principaux facteurs du déficit de l’État (France)
Élément
2017
2025 (prévision)
Charge d’intérêts
~41 Md€
~65–70 Md€
Poids des priorités défense / écologie
Modéré
Très significatif
Déficit conjoncturel
Faible
Modéré
Déficit structurel
Central
Toujours central
uobliez mon dernier post, j’ai essayé de coller du html mais ça n’a pas marché
| Facteur explicatif | 2017 | 2022 | 2025 (prévision) |
| —————————————————————– | ——— | ———- | —————– |
| **Déficit total de l’État** | ≈ –67 Md€ | ≈ –151 Md€ | ≈ –145 à –155 Md€ |
| | | | |
| **Déficit structurel “ancien”** | ~60 Md€ | ~65 Md€ | ~70 Md€ |
| **Moindre rendement fiscal / baisses d’impôts** | ~10 Md€ | ~25 Md€ | ~35–40 Md€ |
| **Dépenses exceptionnelles (crises)** | ~0–5 Md€ | ~40–50 Md€ | ~10–15 Md€ |
| **Hausse charge d’intérêts** | ~2 Md€ | ~15 Md€ | ~25–30 Md€ |
| **Dépenses nouvelles prioritaires** (défense, écologie, régalien) | ~5 Md€ | ~10–15 Md€ | ~20–25 Md€ |
@Vincent Rey
Eternel débat entre la droite capitaliste et la gauche sociale…
Votre conversation avec Ruiz en est un bel exemple.
Une vision 100% anticapitaliste , qui s’est affûtée depuis 45 ans….
Parcourir le site (sans doute bien connu par les habitués du blog) , par exemple à partir d’ici… https://www.cadtm.org/Dette-insoutenable
@Otromeros
Cette page explique-t-elle que les français qui ont des assurances vies en fonds Euros sont détenteurs de la dette ?
Que si on annule la « dette illégitime » (terme assez flou), les épargnants français seraient les premiers ruinés ?
@bb : « Ils » (les créateurs/composants) du CADTM ont une longe histoire…en particulier pendant l’affaire de la dette grecque (ont fait partie d’un officiel ‘comité d’audit’… etc…mais leur préoccupation de base fût/reste? la dette « illégitime » des pays du tiers monde…
Le site est gigantesque et il convient d’y rechercher les considérations en lien avec la situation ‘actuelle’ des pays visés.
Je me souviens avoir remarqué la pédagogie de leurs (orientées) analyses et des rappels « théoriques » des bases de relations financières internationales..
Un peu perdu de vue aujourd’hui…mais l’avenir prochain (France-Belgique….etc..) des dettes nationales ET SURTOUT des conséquences/convulsions sociales inévitables suite aux ‘mesures'(de droite orthodoxe) qui sont en train d(être prises un peu partout risquent de les faire revenir au premier plan (de la contestation..)
@Otromeros
Très orienté, en effet.
Je ne connaissais pas. A découvrir.
100% certain de l’intérêt du site… 100% ‘hétérodoxe’ …mais le ‘fond’ des choses est parfaitement exposé . Désolé faudra que vous creusiez…mais ça vaut la peine (didactique ‘anti-orthodoxe’ sur la notion de dette)
((Le créateur est un « liégeois » (Belgique F)
@bb
Exactement ce qu’un ami(artiste-peintre) un peu plus âgé que moi, en 1967 lorsque j’avais 18 ans, m’avait expliqué…
…à une époque où beaucoup de jeunes autour de moi (principalement des « pop-artistes », ce « mouvement » complètement dévoyé/récupéré) contestaient la pertinence du capitalisme et du Grand Marché mondial qui se mettait en place de manière brutale et déshumanisante… ce qui a conduit à l’occupation du palais des Beaux-Arts à Bruxelles en mai 68, avec une « assemblée générale permanente » dont la question centrale(toujours récurrente, comme nous l’avons constaté pendant l’épisode « covid 19 », lors de l’occupation du Théâtre de la Monnaie) était « la place de l’artiste dans la société ».
En résumé: Le capitalisme est un système économique qui se mord la queue.
@Grand-mère Michelle
Il est toujours utile de rappeler les espérances du passé, elles se sont souvent achevées en profondes désillusions. Cela remet en perspective toutes les prédictions : rien n’est jamais certain.
C’est pour cette raison que j’aime tant cette citation de Hegel, que Paul Jorion nous a fait découvrir, à moi comme à certains lecteurs de ce blog :
« La chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit. »
Une citation à laquelle je ne cesse de revenir… Pardonnez-moi. 🙂
I.A. ‘bard/…’ : ‘ Gemini a dit :
C’est un excellent début pour quelqu’un qui ne parle pas un mot de chinois ! Vous venez de dire : « Cela dit, je ne parle pas un mot de chinois » … en chinois.
Vous qui êtes fan de l’IA avez vous vu la dernière création digne d’un film d’Hollywood je l’ai vu sur X hier mais je mets un lien d’un site qui le répertorie https://www.presse-citron.net/apres-tiktok-bytedance-cree-ia-va-detruire-hollywood-voici-seedance/
Il y a encore des défauts mais on entre bien dans une ère nouvelle, adieu à les métiers , ce qui m’inquiète toujours c’est que l’on décèlera plus le réél du virtuel.
Quelques infos.
Les robots sont de Unitree
Le R1 est à 4900$
https://www.unitree.com/R1
Le G1 est à 13.500$
https://www.unitree.com/g1
Le H2 est 29..900 $
https://www.unitree.com/H2
*************
https://www.manilatimes.net/2026/02/17/tmt-newswire/pr-newswire/kung-fu-meets-spring-unitree-spring-festival-gala-robots-present-cyber-real-kung-fu-in-the-year-of-the-horse/2279186
Résumé en français de l’article par l’IA :
## ⭐ Contexte général
Unitree Robotics a présenté une performance spectaculaire lors du **Gala du Festival du Printemps 2026** du China Media Group. C’est leur **troisième participation** en tant que partenaire robot officiel.
## 🤖 1. Performances techniques inédites
Les robots humanoïdes **G1** et **H2** ont réalisé plusieurs premières mondiales :
– **Premier parkour en saut sur table freestyle continu**.
– **Premier flip aérien lancé** dépassant 3 mètres.
– **Premiers flips continus sur une jambe**.
– **Backflip assisté par un mur en deux pas**.
– **Premier “Airflare” de 7,5 rotations**.
– **Premier mouvement de cluster à grande vitesse** (jusqu’à 4 m/s).
Ils utilisent aussi des **mains robotisées auto-développées**, capables de manipuler rapidement des accessoires d’arts martiaux.
## 🧠 2. Système de contrôle et algorithmes avancés
Unitree a dévoilé :
– Un **système de contrôle de cluster à haute concurrence**, synchronisant des dizaines de robots en temps réel.
– Un **algorithme de localisation par fusion IA + LiDAR 3D**, permettant une précision extrême même lors de mouvements violents (flips, rotations).
– Des **modèles de contrôle pré-entraînés** pour ajuster la posture pendant les mouvements complexes.
Ces innovations permettent une performance **totalement autonome**, sans intervention humaine.
## 🎭 3. Mise en scène et symbolique culturelle
Deux apparitions marquantes du robot **H2** :
– **Dans la salle principale**, en “Grand Maître de l’Épée”, concluant la performance par un salut traditionnel avec un jeune artiste martial.
– **Sur un site secondaire à Yiwu**, déguisé en **Roi Singe**, accompagné de chiens robots B2W, mêlant culture traditionnelle et technologie.
## 🌏 4. Impact et position d’Unitree dans l’industrie
– En **2025**, Unitree est devenu **n°1 mondial en volume d’expédition** de robots humanoïdes.
– En **2026**, l’entreprise poursuit son avance dans le domaine du **“renseignement incarné”**, combinant puissance, agilité et coordination robotique.
************
Pour avoir été amené à gérer la mise en service :
* d’un robot Hitachi multiaxes en 1987-1988
* d’un robot IGM multiaxes monté sur un ensemble poutres X,Y,Z et 3 postes de travail en 1991-1992
Il y a un sacré progrès avec ces nouveaux humanoïdes.
Par contre , ce qu’il sera intéressant de vérifier ,à l’avenir , la dextérité de la main artificielle comparativement à la main humaine.
oui ils sont impressionnants. la façon dont ils marchent courent sautent… On voit déjà les futurs robots policiers, qui courront plus vite que les trafiquants…la scène de ce film avec Matt Damon (Elysium) ne sera bientôt plus de la science-fiction
Il font des petits ajustements de pied, c’est un truc que je n’avais jamais vu auparavant.
Que dit mon ingénieur en robotique et économiste GPT ?
Réponse directe : aujourd’hui, non dans la majorité des cas. Mais dans certains cas spécifiques, oui ou potentiellement oui.
La question doit être traitée en micro-économie industrielle : comparaison du coût total de possession (TCO) vs coût complet du travail humain.
1. Comparaison structurelle des coûts
Travail humain (Europe occidentale, ordre de grandeur)
Coût annuel employeur industrie :
* Salaire brut : 30–40 k€
* Charges : +30–50 %
* Coût total : 40–60 k€/an
Sur 5 ans : ➡ 200–300 k€
Mais :
* flexibilité cognitive
* adaptation immédiate
* responsabilité juridique transférée
* pas de CAPEX initial
Robot humanoïde (estimation réaliste actuelle)
* Achat : 100–200 k€
* Maintenance annuelle : 5–15 %
* Supervision humaine requise
* Assurance + sécurité
* Amortissement : 5–7 ans
Sur 5 ans : ➡ 150–300 k€ minimum
Donc à coût brut comparable, le robot ne domine pas clairement.
2. Industrie manufacturière
Dans l’industrie, la comparaison n’est pas entre :
> humain vs humanoïde
mais entre :
> robot spécialisé vs humanoïde
Un bras industriel classique coûte :
30–80 k€
Fiabilité extrême
ROI mesurable
Dans ce contexte, l’humanoïde est économiquement désavantagé :
* plus complexe
* plus fragile
* moins productif sur tâche unique
Conclusion industrie (court terme) :
❌ L’humanoïde n’est pas plus rentable qu’un humain qualifié
❌ Il est encore moins rentable qu’un robot spécialisé
3. Logistique
Acteurs comme :
* Amazon
* Agility Robotics
Là, l’équation change si :
* pénurie de main-d’œuvre
* travail pénible
* rotation élevée
* travail 24h/24
Un robot fonctionnant 20h/jour sans congé peut théoriquement remplacer 1,5 à 2 ETP.
Mais :
* fiabilité encore insuffisante
* supervision requise
* faible polyvalence réelle
Conclusion :
⚠ Rentabilité possible dans certains entrepôts très automatisés
Mais pas démontrée à grande échelle
4. Services (aide, accueil, soins)
C’est encore moins favorable économiquement.
Un humain dans les services apporte :
* interaction sociale
* jugement
* responsabilité
* empathie
Un humanoïde :
* coûte cher
* nécessite supervision
* génère des risques juridiques
Même au Japon, pionnier en robotique la substitution massive n’a pas eu lieu.
Conclusion services :
❌ Non rentable aujourd’hui sauf cas ultra-spécifiques (tâches physiques simples).
5. Quand devient-il plus rentable ?
Un humanoïde devient économiquement supérieur si :
1. Son coût chute sous 70–80 k€.
2. Il atteint une autonomie décisionnelle élevée.
3. Il fonctionne >18 h/jour.
4. Les coûts salariaux augmentent fortement.
5. La pénurie de travail s’aggrave.
Ce pari est porté par des entreprises comme :
* Tesla
* Figure AI
* Boston Dynamics
Mais ce sont encore des projections.
6. Élément macroéconomique crucial
Un humain :
* consomme
* paie des impôts
* alimente la demande
Un robot :
* est un capital
* concentre les revenus chez les propriétaires
À grande échelle, la substitution pose un problème de demande agrégée.
Donc même si micro-économiquement rentable, macro-économiquement cela peut devenir instable.
Conclusion nette
Aujourd’hui :
Industrie : ❌ non
Services : ❌ non
Logistique de niche : ⚠ peut-être
Environnements dangereux : ✔ oui (logique de réduction du risque)
Le robot humanoïde n’est pas encore économiquement dominant face à l’humain.
Il est un pari sur :
* baisse des coûts
* progrès de l’IA
* transformation du marché du travail
@Pascal L’introduction sera progressive et parcellaire, l’humain par son adaptabilité conservant son avantage entre des bouts de processus automatisés, dynamiquement.
S’il y a un seuil économique de basculement il peut y a voir une accélération rapide dès qu’il sera atteint (remplacement des lampes à incandescence par des LED).
Un abaissement du coût est possible dans des proportions considérables, mais à l’occasion d’un effort à long terme pas forcément immédiatement rentable (cf panneaux photo-voltaïques) ou prévisible.
L’usage sur le champ de bataille (danger) pourrait être tentant / révolutionnaire compenser une disparité démographique.
Les flux financiers liés au robots construction, maintenance alimentent l’économie et paient des la consommation et des impôts ..
Les humains existants ne représenteraient aucun capital !
Pas comptabilisé !
Alors que la procréation assistée, les crèches, garderies et éducation nationales, Universités représentent un investissement ?
Les calculs du coût de la vie en cas de perte unitaire voisinent plusieurs millions d’Euros.
@Pascal
Malgré l’agilité spectaculaire des robots humanoïdes capables de prouesses acrobatiques, l’absence de mains fonctionnelles demeure un obstacle majeur à leur véritable utilité.
Sans une dextérité comparable à celle de l’homme, ces machines restent incapables d’accomplir la majorité des tâches professionnelles et d’imiter pleinement le corps humain.
Le défi est avant tout technique : la complexité anatomique de la main, avec sa multitude de muscles, est impossible à simuler efficacement par de simples servomoteurs miniatures.
Pour de nombreux experts, la conception d’une main robotique viable représente un chantier technologique si colossal qu’il pourrait exiger autant de temps de recherche que tout le développement robotique réalisé jusqu’à présent.
@bb Une voie à creuser ?
@Ruiz
… Cela me paraît pourtant évident.
Il existe encore des naïfs pour affirmer que créer un robot humanoïde n’aurait aucune utilité, ni technique, ni économique, ni scientifique, ni même morale. Et ils ont porbablement raison.
Pourtant, c’est un rêve que l’humanité poursuit depuis des millénaires : fabriquer une créature à son image. Nier cette pulsion, c’est ignorer toute la tradition du Golem, de Frankenstein et tant d’autres récits qui expriment cette même obsession.
La main robotique n’est qu’une étape : elle sera conçue pour achever le robot humanoïde.
Et s’il faut puiser dans toutes les ressources de la Terre pour y parvenir, l’humanité le fera. C’est l’une de ses lubies fondamentales, impossible à contrecarrer.
L’intérêt serait surtout une fois réalisée de permettre de récupérer tous les tours de main (sic) des métiers et arts existants pour tous !) sans nécessiter un développement (logiciel ou apprentissage) spécifique !
Pour ce qui est de l’IA cela signifie sans doute un développement spécifique, comme les aires cérébrales correspondant à la main est importante …
Alors les chirurgiens pourront aussi pointer au chômage …
@Ruiz
Tout à fait. En revanche, je ne suis pas certain que reproduire la structure du cerveau humain, jusque dans ses aires cérébrales, soit réellement pertinent.
J’avais vu cette vidéo impressionnante datant de 2023 (avant l’IA vidéon: ce qui exclu toute falsifivvation)
https://www.reddit.com/r/robotics/comments/17cy5ut/eureka_extreme_robot_dexterity_with_llms_nvidia/
La dextérité observée interroge sérieusement les affirmations de certains experts, qui soutiennent que la technologie est encore très loin d’atteindre un niveau satisfaisant.
Mais je ne suis pas spécialiste du domaine, et je suis preneur de toute précision technique.
@bb il semble à la lecture des commentaires qu’il s’agisse d’une simulation de la dextérité (donc de la dynamique des ordres) sur un modèle en vidéo, par d’une main mécanique réelle.
pas
@Ruiz
Bien vu.
Il est certain que les mains robotiques « réelles » sont très loin de ce résultat; https://www.youtube.com/watch?v=x4O8pojMF0w
C’est pour cette raison que la main robotique ne peut concurrencer un robot technique
https://youtu.be/ue2gZ2vxs48?si=kTle3z_jRg7rTc0s
Alors pourquoi s’encombrer de la forme humaine ?
@ pascal
Comme je l’ai écrit plus haut, créer un robot à notre image est un mythe millénaire. Jamais l’humanité n’avancera ce rêve. Et nous n’en sommes Pas si moin. L’avènement de l’IA ayant rendu ce rêve a portée de main.
@bb à portée de main ! Mais la main est elle à notre portée ?
Avec 6 doigts à chaque main nous aurions peut être encore plus de dextérité…
@Garorock
Expérience impliquant l’ajout d’un sixième doigt mécanique capable de saisir des objets.
https://www.youtube.com/shorts/tGwmoO4Trsshttps://www.youtube.com/shorts/tGwmoO4Trss
@bb
Ce qui se cache derrière le fantasme du robot humanoïde n’est autre que celui de l’éternité. Je fais un robot qui me ressemble et je lui greffe mon cerveau dedans ou la puce qui contient mon âme !
On en est toujours là !
Après pour le marketing, on cherche à lui trouver des fonctions histoire de « justifier » des milliards d’investissement.
@pascal
Pour quelqu’un qui utilise autant l’IA que vous, votre critique est paradoxale…
@Ruiz
Les tours de mains , on les récupérait déjà en 1991-1992 , en faisant de l’enregistrement pas à pas , ligne à ligne , du savoir faire des meilleurs opérateurs de la technique à robotiser .
A l’époque , on ne faisait pas encore de l’off-line programmé derrière un écran.
Une fois le programme enregistré et validé techniquement et qualitativement , on passait en production série avec un peu de surveillance.
Par contre on était sur des produits répétitifs sur lesquels la capacité d’improvisation n’existait pas.
Cependant , et depuis , l’IA est arrivé avec la miniaturisation des systèmes de chips et de cloud ( le cloud étant la capacité d’un système de stocker ses données ) .
Et l’IA pilote dorénavant les robots et autres systèmes .
Les drones autonomes étant un nouveau système en cours de développement et d’application sur le terrain.
Instructif par exemple, de mener une réflexion en comparant le vieux mythe de Pygmalion au plus récent film « Her » de Spike Jonze …
https://www.youtube.com/watch?v=a2QHwwXUYbQ&t=98s
Shenzhen Chine
18 millions d’habitants
Fait partie de la zone de la Grande Baie : GDB 86+ millions d’habitants
Pierre en Chine
https://www.youtube.com/watch?v=Dj9RN43QaDk
La ville la plus futuriste de Chine
En tant que sociologue et au regard de l’implication de Thiel et Musk dans la politique directement ou indirectement, peut-on faire une projection de leurs idées dans la société de demain ?
Oui — on peut formuler une projection sociologique structurée, à condition de distinguer :
1. leurs idées explicites,
2. leurs intérêts économiques,
3. leurs effets systémiques probables.
Je vais analyser cela selon trois axes : structure du travail, organisation du pouvoir, imaginaire social.
1. Structure du travail : vers une société post-salariale ?
Elon Musk
Via Tesla et ses déclarations publiques, Elon Musk soutient que :
* L’IA et la robotique remplaceront une grande partie du travail humain.
* La production deviendra quasi illimitée.
* Un revenu universel pourrait devenir nécessaire.
Projection sociologique :
* Dissolution progressive du travail comme base d’intégration sociale.
* Passage d’une société fondée sur l’emploi à une société fondée sur l’accès aux ressources.
* Transformation du statut social : moins lié au métier, plus lié à la créativité ou à l’influence.
Mais cela suppose :
* stabilité politique,
* redistribution organisée,
* acceptation d’une nouvelle hiérarchie fondée sur la propriété technologique.
Peter Thiel
Peter Thiel adopte une posture différente.
Son approche via Palantir Technologies et ses positions publiques montre :
* Priorité à la puissance technologique.
* Acceptation d’une concentration du capital.
* Vision compétitive et civilisationnelle.
Projection sociologique :
* Accélération de la concentration du pouvoir économique.
* Renforcement d’élites techno-capitalistes.
* Polarisation accrue entre propriétaires de capital technologique et reste de la population.
Dans cette projection, le travail ne disparaît pas : il devient secondaire face à la détention d’actifs technologiques.
2. Organisation du pouvoir politique
Influence indirecte
* Musk agit via l’opinion publique et la plateforme X.
* Thiel agit via financement politique et réseaux institutionnels.
Leur vision converge sur un point : L’État traditionnel est lent et inefficace face à la technologie.
Projection :
* Glissement du centre de décision vers les entreprises technologiques.
* Dépendance accrue des États aux infrastructures privées (cloud, IA, robotique).
* Hybridation entre pouvoir politique et pouvoir technologique.
3. Imaginaire social : l’homme face à la machine
Il existe une différence culturelle importante.
Musk : narratif d’abondance
* Humanité multiplanétaire.
* IA productive.
* Robot comme outil d’émancipation matérielle.
Thiel : narratif de compétition
* Guerre technologique.
* Décadence occidentale à éviter.
* Technologie comme arme stratégique.
Ces imaginaires produisent deux futurs possibles :
| Modèle Musk | Modèle Thiel |
| —————————— | ————————- |
| Société post-travail | Société hyper-élitiste |
| Redistribution technologique | Concentration du capital |
| Optimisme techno-productiviste | Réalisme géopolitique dur |
4. Tension sociologique centrale
Le point critique est le suivant : La robotique humanoïde + IA pourrait :
* Augmenter massivement la productivité.
* Réduire la demande de travail humain.
Mais sans mécanisme de redistribution :
→ hausse des inégalités
→ crise de la demande
→ instabilité politique
Ni Musk ni Thiel n’ont fourni de modèle institutionnel détaillé stabilisant cette transition.
5. Projection réaliste
Le scénario le plus plausible n’est ni utopique ni dystopique pur.
On peut anticiper :
1. Automatisation croissante des tâches physiques.
2. Concentration initiale du capital.
3. Tensions sociales accrues.
4. Réponses politiques variables selon les pays.
Dans des démocraties fragiles :
→ polarisation et populisme.
Dans des États stratèges :
→ adaptation institutionnelle graduelle.
6. Synthèse sociologique
Leur implication politique suggère :
* Une volonté d’influencer la structure future du capitalisme.
* Une anticipation d’une mutation profonde du travail.
* Une redéfinition du lien entre technologie et souveraineté.
La grande question n’est pas technologique.
Elle est institutionnelle : Qui contrôlera les robots et l’IA, et selon quelles règles ?
C’est là que se jouera la société de demain.
Je posais cette question à GPT car aujourd’hui, la compétition est-elle entre les USA et la Chine où bien entre Thiel/Musk et la Chine ?
Ah, oui, l’Europe…. Combien de divisions ?
Au sens propre comme au figuré !
Rappel concernant la robotique en Chine .
La Chine est organisé par un système de planification : les plans quinquennaux
En 2015 il a été défini : le Made in China 2025
L’objectif dans le domaine de la robotique en faisait parti .
Voici un synthèse par l’IA du sujet :
—
# 🇨🇳 *Made in China 2025* : le plan pour la robotique
La robotique est l’un des **secteurs stratégiques centraux** du programme *Made in China 2025*, lancé en 2015 pour transformer la Chine en **puissance industrielle de haut niveau**.
L’objectif est de passer d’une industrie fondée sur la main‑d’œuvre abondante à une industrie fondée sur la **technologie, l’automatisation et l’innovation**.
Voici les éléments clés du plan dans le domaine de la robotique.
—
## 🎯 1. Objectifs principaux
### **a) Devenir un leader mondial de la robotique**
La Chine veut réduire sa dépendance aux robots étrangers (notamment japonais, allemands et coréens) et développer une industrie nationale capable de rivaliser avec les leaders mondiaux.
### **b) Augmenter massivement l’utilisation des robots**
– Automatiser les secteurs clés : automobile, électronique, métallurgie, logistique, santé.
– Atteindre un taux de densité robotique comparable à celui des pays industrialisés.
### **c) Développer une filière complète**
Le plan vise à maîtriser :
– les **robots industriels**,
– les **robots de service**,
– les **robots spécialisés** (chirurgie, agriculture, défense),
– les **composants critiques** (capteurs, servomoteurs, contrôleurs).
—
## 🏭 2. Priorités technologiques
### **a) Robots industriels avancés**
Développer des robots capables de :
– soudure de précision,
– assemblage électronique,
– manipulation de matériaux,
– travail collaboratif (cobots).
### **b) Composants de haute performance**
Le plan insiste sur la nécessité de produire localement :
– **réducteurs harmonique** (actuellement dominés par le Japon),
– **servomoteurs de précision**,
– **contrôleurs intelligents**,
– **capteurs haute résolution**.
### **c) Intelligence artificielle et robotique intelligente**
Intégrer :
– vision artificielle,
– apprentissage automatique,
– navigation autonome,
– interaction homme‑machine avancée.
—
## 🧩 3. Mesures de soutien
### **a) Subventions et investissements massifs**
Le gouvernement finance :
– les entreprises nationales,
– les laboratoires de recherche,
– les zones industrielles spécialisées.
### **b) Normalisation et qualité**
Objectif : améliorer la fiabilité des robots chinois, souvent critiqués pour leur qualité inférieure aux standards internationaux.
### **c) Consolidation du secteur**
Encourager la fusion d’entreprises pour créer des champions nationaux capables de rivaliser avec :
– Fanuc,
– Yaskawa,
– Kuka,
– ABB.
—
## 🌍 4. Ambition internationale
La Chine veut :
– exporter ses robots,
– imposer ses standards techniques,
– devenir un acteur incontournable dans les chaînes de valeur mondiales.
Des entreprises comme **Siasun**, **Estun**, **Efort** ou **Gree** sont mises en avant pour devenir des leaders mondiaux.
—
## 📌 En résumé
Le plan *Made in China 2025* vise à faire de la Chine :
– un **leader mondial de la robotique**,
– capable de produire des robots avancés,
– avec une chaîne de valeur complète et indépendante,
– soutenue par l’IA et l’innovation technologique.
C’est l’un des secteurs les plus stratégiques du programme, au cœur de la transformation industrielle du pays.
*************
==> l’un des points dans ce texte de l’IA est « la création de chaines de valeur complètes et indépendantes
* exemple le lithium , les terres rares qui va de la propriété des mines , de l’extraction , et du traitement à postériori
***********
Pour compléter .
Pendant plusieurs décennies l’activité majeure de la Chine a été l’immobilier et les infrastructures
* passer de 700 millions d’habitants ( Dutronc : 700 millions de petites chinois , et , et moi)
à plus de 1,4 milliards d’habitants
* passer d’une structure rurale ( 75% vs 25%) à une structure urbaine ( 75% vs 25%)
* créer l’ensemble des infra structures dans le pays ( TGV , autoroute , barrages hydroélectriques, ….)
* ………………
En plus elle passe progressivement vers le tout électrique
tout en sachant que les réserves en énergie fossiles sont au maximum de 50 années , voire 10/12 années aux USA et que certains volumes de réserves , dont les données sont secrètes et stratégiques , sont remises en cause comme au Vénézuéla.
Le fait de donner une chiffre de réserves élevé donne des possibilités d’extraction plus importante dans le cadre du partage des quotas à l’OPEP+
La robotique était couplée à l’industrie, elle devient maintenant un nœud autonome (cession de division à SoftBank Group par ABB), cela va vite !
Choisir notre camps?
https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/02/18/le-siege-de-lfi-a-paris-evacue-suite-a-une-menace-a-la-bombe-le-mouvement-dans-la-tourmente-cinq-jours-apres-la-mort-de-quentin-deranque_6667206_823449.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/02/18/mort-de-quentin-deranque-jordan-bardella-appelle-a-un-front-commun-contre-lfi_6667234_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/02/18/mort-de-quentin-deranque-francois-hollande-exclut-toute-alliance-ps-lfi-aux-municipales-pour-lui-la-relation-est-totalement-rompue_6667224_823448.html
https://www.mediapart.fr/journal/politique/170226/apres-la-mort-d-un-militant-d-extreme-droite-lyon-la-france-insoumise-et-l-antifascisme-dans-la-nasse
Tu crois vraiment que ce sont tous des robots humanoïdes ?😱
🤣
Tu peux choisir ton camp Garorck mais les arbitres sont payés. Et par qui ?
https://www.huffingtonpost.fr/economie/article/le-nombre-inoui-des-millionnaires-qui-ne-paient-pas-d-impots-sur-le-revenu-et-qui-contredit-montchalin_260576.html
J’ai choisi, je ne joue plus !
Dédiabolisation du RN, suivi d’une diabolisation de LFI, une suite logique qui se voit comme le nez au milieu de la figure.
Juste une question de rapport de force (cf thermodynamique). Don Quichotte croyait se battre contre des monstres et nous on croit encore aux « règles démocratiques ». C’est sûr que ça fait mal.
C’est dommage, il aurait fallu continuer le NFP: le meilleur bon début que l’on avait eu depuis longtemps…. Un programme devant: les partis, les ambitieux et les faquins derrière. De Poutou jusqu’à Faure: on ne pouvait pas faire beaucoup mieux contre l’UMPS. C’était quand même plus tentant que les jolies dents de Kamala.
Le temps des topinambours est revenu.
A regarder sur Mediapart
« L’antifascisme risque d’être diabolisé »
17 février 2026 | Par À l’air libre
« La France insoumise, qui a soutenu la démarche antifasciste de la Jeune Garde, nie toute responsabilité dans ce drame. Le mouvement insoumis est pourtant accusé d’être le responsable des violences par une partie du spectre politique. « La Jeune garde tue et LFI devrait le condamner », a lancé mardi le ministre de la justice Gérald Darmanin à l’Assemblée nationale.
Sous nos yeux s’opère un retournement spectaculaire. Alors que l’extrême droite est responsable d’une grande partie des violences politiques en France, les antifascistes sont soudainement qualifiés de fascistes par des politiques et des éditorialistes. »
Et sûr que le PS se frottent les mains à moins d’un mois des élections. C’est François qui le dit :
« Mort de Quentin Deranque : François Hollande estime que le PS ne peut plus s’allier à LFI (même aux municipales) »
https://www.20minutes.fr/politique/4202121-20260218-mort-quentin-deranque-hollande-estime-ps-peut-plus-allier-lfi-municipales
LE Politique a disparu depuis longtemps maintenant. Ce n’est plus qu’un jeu de dupes avec LA Caste.
L’économiste GPT
Oui. Le risque de bulle financière sur la robotique — notamment humanoïde — est réel, mais il faut distinguer bulle spéculative sectorielle et survalorisation transitoire liée à une rupture technologique.
Je structure l’analyse en cinq points : dynamique financière, précédents historiques, indicateurs actuels, différenciation interne du secteur, et probabilité.
Mécanisme classique de bulle
Une bulle apparaît lorsque :
1. Les anticipations de croissance deviennent extrapolatives.
2. Les valorisations se détachent des flux de trésorerie réels.
3. L’investissement est motivé par la revente future plutôt que par la rentabilité fondamentale.
La robotique humanoïde coche aujourd’hui plusieurs cases :
* Narratif de transformation civilisationnelle.
* Promesse de remplacement massif du travail.
* Couplage avec l’IA générative.
* Forte couverture médiatique.
On observe un schéma typique :
technologie visible + récit de rupture + capitaux abondants = inflation des valorisations.
Précédents historiques comparables
a) Internet (1998–2000)
Surinvestissement massif, puis éclatement.
Mais les infrastructures ont survécu.
b) Cleantech (2006–2012)
Survalorisation des promesses énergétiques.
c) Véhicules autonomes (2016–2022)
Promesses rapides → délais technologiques → correction.
La robotique humanoïde ressemble davantage au cycle des véhicules autonomes :
complexité technique sous-estimée.
Indicateurs actuels
Plusieurs signaux de risque :
* Startups humanoïdes valorisées sur prototypes.
* Revenus quasi inexistants.
* Dépendance à des levées successives.
* Confusion médiatique entre démonstration technique et viabilité industrielle.
Des entreprises comme :
* Figure AI
* Agility Robotics
attirent des capitaux importants alors que les volumes commerciaux restent limités.
Même chez Tesla, la valorisation incorpore des anticipations fortes sur Optimus alors qu’il n’existe pas encore de production industrielle à grande échelle.
Cela crée une prime spéculative.
Il faut distinguer deux segments
Robotique industrielle classique
* Marché stable.
* Flux de revenus établis.
* Faible risque de bulle systémique.
Robotique humanoïde généraliste
* Marché hypothétique.
* Narratif fort.
* Forte dépendance au capital-risque.
Le risque de bulle est concentré sur le second segment.
Facteurs aggravants
1. Couplage avec l’enthousiasme autour de l’IA.
2. Liquidité encore abondante dans le private equity technologique.
3. Pression géopolitique (course États-Unis / Chine).
4. Projection irréaliste des gains de productivité à court terme.
Facteurs modérateurs
Contrairement à la bulle internet :
* Les acteurs industriels sont réels.
* Les applications existent (logistique, défense).
* La demande structurelle d’automatisation est forte (vieillissement démographique).
Donc le scénario le plus probable n’est pas un effondrement total du secteur, mais : une correction sévère des valorisations des acteurs humanoïdes non rentables.
Probabilité
Court terme (3–5 ans) : ⚠ Forte probabilité de correction sur certaines startups humanoïdes.
Moyen terme : Consolidation, rachat par grands groupes.
Long terme : si la technologie devient réellement viable, le secteur survivra, mais après purge spéculative.
Conclusion économique nette
Oui, il existe un risque de bulle — surtout sur la robotique humanoïde couplée à l’IA.
Mais ce serait probablement :
* une bulle partielle,
* sectorielle,
* suivie d’une consolidation,
et non un effondrement systémique de toute la robotique.
@Pascal
Je me trompe peut‑être, mais il me semble qu’il n’existe pas encore de bulle spéculative autour de la robotique, contrairement à l’IA.
D’ailleurs, je ne connais même pas le nom d’une seule entreprise réellement spécialisée dans ce domaine qui serait cotée en bourse.
C’est sûr que ça ne fait pas encore les gros titres !
« L’histoire bégaye. La Chine a connu une situation similaire avec les véhicules électriques (VE). Des milliers de constructeurs avaient émergé grâce aux aides d’État. Aujourd’hui, des cimetières de voitures neuves abandonnées témoignent de l’éclatement de cette bulle. Seule une poignée de champions a survécu.
La robotique humanoïde suit la même trajectoire. L’offre dépasse déjà une demande qui, concrètement, n’existe pas encore. Les entrepôts risquent de se remplir d’invendus technologiques.
Le gaspillage de ressources est ici colossal. On extrait des terres rares, on fond du métal et on consomme de l’énergie pour fabriquer des machines qui finiront potentiellement à la casse avant d’avoir travaillé une seule heure. C’est le paradoxe de la « Big Tech » à la chinoise : une innovation forcée, rapide, mais terriblement coûteuse sur le plan écologique et financier. »
https://www.lebigdata.fr/apres-lia-une-nouvelle-bulle-se-forme-autour-des-robots-humanoides
Bulle des robots humanoïdes : pourquoi la Chine veut freiner la surchauffe de son nouveau secteur star
« Portée par une croissance fulgurante, l’industrie chinoise des robots humanoïdes commence à inquiéter Pékin. Les autorités craignent désormais la formation d’une bulle dans l’un des secteurs technologiques les plus stratégiques du pays.
La Chine voulait faire des robots humanoïdes l’un des moteurs de sa croissance technologique. Mais l’essor fulgurant de cette industrie, emmenée par le capital-risque, les subventions publiques et un engouement médiatique démesuré, commence aujourd’hui à inquiéter les autorités. Lors d’une conférence de presse ce jeudi, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a officiellement mis en garde contre le risque d’une bulle spéculative dans ce secteur encore nouveau.
Le constat du gouvernement chinois est sans appel. Plus de 150 entreprises se sont lancées dans la course aux robots humanoïdes, alors que leurs usages concrets restent extrêmement limités. Selon un rapport cité par les autorités, la Chine devrait produire plus de 10 000 robots humanoïdes en 2025, représentant la moitié du marché mondial, soit 82 milliards de yuans (11,6 milliards de dollars) de ventes attendues.
Pourtant, les commandes réelles sont pratiquement inexistantes. Goldman Sachs a déjà alerté sur un risque de surcapacités, un classique des excès d’investissements en Chine où la frénésie industrielle a souvent débouché sur des crises de saturation puis de consolidation brutale. »
https://www.forbes.fr/technologie/bulle-des-robots-humanoides-pourquoi-la-chine-veut-freiner-la-surchauffe-de-son-nouveau-secteur-star/
Mon économiste GPT semble bien au fait ! 😉
@Pascal
Il n’y a donc pas de bulle…
Economiquement parlant. Juste une surproduction industrielle sans débouchés….
Mon ami GPT
Voici l’état réel des ventes et de l’existence effective d’un « marché » pour les robots humanoïdes aujourd’hui : la réponse est nuancée — il existe des ventes réelles, mais le marché est encore très embryonnaire et loin d’être mature ou de taille significative.
Beaucoup de ces ventes ne sont pas encore des robots autonomes intégrés dans des lignes de travail industriel classique ; ce sont souvent des robots vendus pour essais, pour apprentissage ou pour preuve de concept.
Y a-t-il vraiment un “marché” aujourd’hui ?
Oui, mais très embryonnaire.
Un “marché” dans la littérature économique implique :
– Ventes régulières et récurrentes à des clients productifs
– Flux de revenus stables
– Adoption par des utilisateurs finaux
– Tendances de croissance mesurables
Sur ces quatre points :
– Il y a flux de livraisons, mais encore faibles.
– Il y a croissance d’une base installée, mais à partir d’une très petite échelle.
– L’adoption productive (exploitation industrielle réelle) reste marginale.
– Les applications significatives sont largement en phase pilote ou expérimentale.
C’est donc plutôt un marché embryonnaire avec de forts signaux d’intérêt, pas encore un marché pleinement mature.
Perspectives de croissance
Même si le marché est encore petit, les prévisions des analystes montrent une progression potentiellement rapide à terme :
Certaines projections tablent sur des dizaines de millions de robots humanoïdes vendus par an d’ici la fin des années 2030, et des centaines de milliards de dollars de ventes cumulées à moyen terme.
D’autres estimations plus agressives évoquent plusieurs centaines de millions d’unités en circulation d’ici 2050.
➡ Ces estimations reposent toutefois sur des hypothèses fortes de baisse des coûts, d’IA robuste et d’acceptabilité sociale — lesquelles ne sont pas encore réalisées aujourd’hui.
En résumé
👉 Oui, il y a des ventes réelles de robots humanoïdes aujourd’hui.
👉 Oui, il existe déjà un marché, mais très ténu et concentré.
👉 Non, ce n’est pas encore un marché pleinement structuré ou significatif en termes de volume ou de revenus comparés à d’autres segments de la robotique.
Il s’agit pour l’instant d’un marché naissant, dominé par quelques acteurs capables de produire et livrer des centaines à quelques milliers d’unités — souvent pour des usages pilotes plutôt que massifs.
Ce qui rend le secteur intéressant n’est pas son volume actuel, mais la croissance rapide prévue et l’intérêt stratégique qu’il suscite dans de nombreux pays.
J’ajouterai pour ma part, que « l’optimisme des marchés » vaut bien le marketing publicitaire. L’important étant de faire croire qu’il y a un marché quand celui-ci n’existe pas encore. On est bien loin de la prudence du ‘ »bon père de famille ». Et des fois, le retour de bâton fait mal ! 😉
@Pascal
Dans un sens, je vous rejoins. Il y a une bulle d’intérêt publicitaire totalement délirante. Mais certainement pas une bulle économique.
Certe ces robot sont impressionants mais ce ne sont toujours que des « jouets ». D’ailleurs sur la vidéo du billet, il est très probable que les robot soient « télécommandés » par des humains.
De nombreuses viséos sur les reseaux sociaux montrent des armées de robot rélisées avec des effets spéciaux. C’est impressionnant mais c’est fake.
Ces robots sont très très loin pouvoir rentrer dans le quotidien des humains.
Magnifique réalisation humaine que ces robots.
Je demande quand même une analyse de cycle de vie du Unitree H2. Et aussi qu’il cuise un oeuf au plat comme il faut.
@Arnaud Castex
Pour cuire un œuf sur le plat , je fais entièrement confiance à mon épouse en tant que cuisinière émérite.
Là on rentre dans l’autre monde des capacités gustatives et d’odeurs de l’homme , et surtout des capacités de créations et d’improvisations face à un multitude de produits de base qu’est capable de faire l’humain pour faire un bon plat sur lequel on garde des souvenirs.
La vue , l’ouie , voire le toucher ont été numérisés, quant aux 2 autres sens gout et odorat , il faudra voir à l’avenir
Quoi, ilicitano, vous ne savez pas faire cuire un oeuf au plat vous même ??? 😉
Faut vous y mettre !
Ceci dit, j’aime cuisiner et c’est bien la dernière chose que je confierais à un robot sans papilles !
Et voilà ! Et voilà !
Je papote sur le blog et je fais cramer mes endives braisées !
Bon appétit!
Merci ! Je goûterai les endives demain. Ce soir c’était mes enfants qui cuisinaient. Ils nous ont fait des wraps avec frites et cordon bleu. Idéal pour bien dormir le soir 😂
Heureusement, c’est exceptionnel quand ils nous préparent à mangé 😉
Il est evident que je tends un piege avec mon oeuf. Le casser proprement est probablement une chose fort difficile demandant pas mal de dextérité.
Des promesses, toujours des promesses ! C’était il y a 9 ans.
« Moley est un robot-cuisinier qui a l’ambition de vous remplacer aux fourneaux. Son secret ? Il a appris à reproduire les gestes d’un chef cuisinier. »
https://youtu.be/SvnSFtAfDRM?si=2kjmWoQ3bhPMZla7
Apparemment, il existe vraiment. Pour la modique somme de… 300 000€🥴
Le robot cuisiner, c’est pas encore ça !🤣
https://youtube.com/shorts/s0j6hkaRovQ?si=DFR1_1PaC4gV-aC7
Un robot dans sa conception physique c’est assez simple :
Il transforme une énergie électrique en énergie mécanique aux travers de différents actionneurs
* actionneurs linéaires
* actionneurs rotatifs
* …….
et des pièces mécaniques dont la conception a été étudiée pour maximiser sa durée de vie au travers de nombreux essais comme :
* des essais de fatigue qui sollicitent la pièce sur des dizaines de milliers de cycles.
* des conditions d’utilisations dans un environnement contraignant ( robots de peinture , robot de soudure , …)
* ……………
En gros ça marche physiquement. depuis 4 décennies avec de multiples améliorations.
La ou cela devient plus contraignant , c’est l’autonomie sans lien permanent à l’électricité où le robot a besoin d’une batterie dont la technologie et la capacité à stocker l’énergie (kwh) est en constante évolution ( voir les batteries lithium , et autres en cours de développement , sodium ???,) et sa capacité de déchargement-rechargement qui contraint sa durée de vie .
Par contre , ou cela change, et en particulier chez les humanoïdes , c’est l’intégration, dans l’objet, de l’IA ( chips et cloud) avec , ou non , un lien par les réseaux d’information.
Avec les robots humanoïdes on est en train vivre une évolution rapides des objets/systèmes avec une triple évolution :
* les systèmes actionneurs de plus en plus perfectionnés
* les systèmes d’alimentation par batterie de plus en plus autonomes
* les systèmes de pilotage par l’IA ( logiciels , cloud , éventuellement réseaux ) en développement constant compte tenu de la miniaturisation des chips et des bases de stockages.
A cela on peut ajouter
* les Lidars qui sont des systèmes qui permettent de visualiser l’environnement sur 360° ( les véhicules autonomes)
* les systèmes d’enregistrements acoustiques/sonars ( compléments mis en place sur les drones autonomes)
==> en gros La vue et l’ouie
D’où ma demande de l’analyse de cycle de vie de Unitree H2…
Difficile à dire maintenant . On en est qu’au début .
Surtout que le H2 a 31 degrés de liberté ( moteurs synchrones)
* 6 par jambe
* 7 par bras
* 3 pour la taille
* 2 pour la tête
En défaillance
Ce sont les articulations qui sont sollicitées donc les moteurs et les roulements et aussi le cablage..
Parfois les cartes CPU
Mais ça se répare
Ensuite il y a
* le taux d’utilisation : 1×8 , 2×8 , 3×8
* les conditions d’utilisation ( manutentions , peinture , poussière , …)
* l’entretien régulier
* l’obsolescence technologique
* ……
A titre de comparaison :
Un robot de soudage industriel 7, 8 axes peut durer 15/20 ans en travail 2×8 , il y a 20 ans
Le cycle de vie du H2 dépendra surtout des évolutions technologiques qui pourraient le rendre obsolète.
Publié : 20 janvier 2026
Une main robotique rampante et détachable
https://www.nature.com/articles/s41467-025-67675-8
Résumé de l’étude par l’IA
—
# **Résumé des points principaux**
## **1. Objectif du travail**
Les auteurs présentent une **main robotique totalement nouvelle**, capable :
– de **saisir** des objets avec une grande dextérité,
– de **ramper de manière autonome** lorsqu’elle est détachée du bras robotique,
– de **combiner manipulation et locomotion** dans un seul dispositif.
Cette approche vise à dépasser les limites des mains robotiques classiques, souvent asymétriques et dépendantes du bras.
—
## **2. Trois innovations majeures**
### **a) Architecture symétrique et doigts réversibles**
– Tous les doigts sont **identiques**, **réversibles** et peuvent fonctionner comme des « doubles pouces ».
– La main peut saisir **des deux côtés**, ce qui permet des prises multi‑objets inédites.
### **b) Mécanisme d’attache/détachement**
– La main peut se **détacher du bras**, tomber sur une surface, se redresser et **ramper** pour aller chercher des objets hors de portée.
### **c) Stratégie de contrôle unifiée**
– Les doigts changent de rôle dynamiquement : certains saisissent, d’autres servent de « pattes » pour la locomotion.
—
## **3. Optimisation et conception**
Les auteurs utilisent :
– une **optimisation multi‑objectifs**,
– des **algorithmes génétiques**,
– des simulations MuJoCo,
pour déterminer :
– le **nombre optimal de doigts** (4–5),
– leur **placement**,
– les **gaits** (allures de locomotion) les plus efficaces.
—
## **4. Capacités démontrées**
### **a) Dextérité de saisie**
– Exécution des **33 prises** de la taxonomie Feix.
– Saisie **multi‑objets** (jusqu’à 4 objets simultanément).
– Prises **non anthropomorphiques** impossibles pour une main humaine.
### **b) Locomotion autonome**
– Rampe avec 5 ou 6 doigts.
– Peut transporter plusieurs objets pendant le déplacement.
### **c) Scénarios complets**
– Détachement → ramper → saisir plusieurs objets → revenir → se réattacher automatiquement.
### **d) Récupération après retournement**
– Grâce à la symétrie, la main peut **se redresser seule** si elle est retournée.
—
## **5. Intérêt scientifique et applicatif**
– Montre qu’une main robotique peut **remplacer un robot mobile** dans certaines tâches.
– Applications envisagées :
– inspection industrielle,
– robotique de service,
– récupération d’objets en environnements confinés,
– robotique d’exploration,
– augmentation corporelle (supernumerary limbs),
– potentiellement prothèses.
—
## **6. Limites et perspectives**
– Les simulations ne prennent pas en compte l’ensemble du corps robotique.
– Les auteurs envisagent d’étendre l’étude à :
– la manipulation d’outils,
– des objets plus complexes,
– des environnements plus variés.
************
Une vidéo d’accompagnement et de démo
La main a 6 doigts
https://www.youtube.com/watch?v=5WtqwaqAKJ4&t=48s
Ils n’en sont qu’au prototypage .
Une autre étude sur la main robotisée et la capacité tactile c’est à dire la sensibilité au toucher
https://www.nature.com/articles/s42256-025-01053-3?fromPaywallRec=false
Publié : 09 juin 2025
L’intégration du toucher haute résolution sur des mains robotiques permet une prise adaptative semblable à celle d’un humain
Institute for Artificial Intelligence, Peking University, Beijing, China
Les chercheurs présentent F‑TAC Hand, une main robotique biomimétique qui intègre :
* 17 capteurs tactiles optiques miniaturisés,
* couvrant 70 % de la surface de la main,
* avec une résolution de 0,1 mm.
C’est la première main robotique à combiner dextérité humaine et toucher haute résolution à grande échelle.
Comment cela fonctionne
* Les capteurs optiques mesurent la déformation d’un gel sous les doigts.
* Des réseaux neuronaux reconstruisent la géométrie du contact.
* Un algorithme génératif propose des configurations de main “humaines” pour optimiser la prise.
Le tout forme une boucle sensorimotrice : sentir → analyser → ajuster.
