Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Article du 30 juin 2026. 1.

Bon, je vais essayer de vous lire et de vous en transmettre quelque chose.

Pas facile ! Vous allez en voire, pour quoi.

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