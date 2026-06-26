Illustration de chatGPT.

Aujourd’hui 12 h 16 :

Le Meteo Office prolonge son alerte rouge de canicule jusqu’à vendredi, avec des températures pouvant atteindre 38 °C dans l’est et le sud-est de l’Angleterre

L’alerte rouge de canicule émise par le Meteo Office a été prolongée jusqu’à vendredi soir.

« Cette vague exceptionnelle de chaleur et d’humidité va se poursuivre dans toute cette région, avec des répercussions très probables sur l’ensemble de la population », a-t-il indiqué.

Il expliquait aussi que

« La vague de chaleur qui touche une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles devrait se poursuivre vendredi. Vendredi, les températures les plus élevées devraient se déplacer vers l’est et le sud-est de l’Angleterre, où les températures maximales à l’ombre pourraient dépasser 36 °C, voire atteindre 38 °C à certains endroits. Cependant, après une nouvelle nuit très chaude, c’est au sein de cette zone couverte par l’alerte rouge que l’on s’attend à ce que les répercussions soient les plus importantes vendredi.

La chaleur s’accompagnera d’une forte humidité, ce qui aggravera le risque d’inconfort et d’effets sur la santé ce qui aggravera le risque d’inconfort et d’effets sur la santé ; ces nuits très chaudes et humides réduiront également la capacité des personnes à récupérer pendant la nuit.

Des perturbations importantes de la vie quotidienne sont à prévoir et la population doit tout mettre en œuvre pour prendre des précautions et adapter, dans la mesure du possible, ses habitudes quotidiennes afin de faire face à ces niveaux de chaleur, qui ont jusqu’à présent été extrêmement rares au Royaume-Uni. »

L’agence a également confirmé que le record britannique de la température minimale la plus élevée enregistrée en juin a été provisoirement battu, avec 23,5 °C relevés pendant la nuit à Bute Park, à Cardiff.

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FIN du fin mot officiel.

Voilà qui mettait fin au fin mot officiel. Voilà l’explication :

Une alerte rouge mettait fin à une alerte rouge pouvant atteindre 38 °C. Cette alerte rouge exceptionnelle aura des proportions sur une part importante du pays. Vendredi, les températures maximales à l’ombre pourraient dépasser 36 °C, voire atteindre 38 °C à certains endroit. Les nuits très chaudes et humides réduiront également la capacité des personnes à récupérer pendant la nuit. Des perturbations importantes de la vie quotidienne sont à prévoir et la population doit tout mettre en œuvre pour prendre des précautions et adapter, ses habitudes quotidiennes afin de faire face à ces niveaux de chaleur, qui ont jusqu’à présent été extrêmement rares au Royaume-Uni.