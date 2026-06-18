Illustration par ChatGPT.

Non – et la tentation de se féliciter serait justement le symptôme à débusquer.

D’abord parce qu’il n’y a pas encore de « résultat ». Le texte qui doit être signé vendredi en Suisse n’est pas un accord final : c’est un protocole de 60 jours qui charge en premier les concessions américaines – levée du blocus, dérogations pétrolières, dégel de plus de 24 milliards d’avoirs, réouverture d’Ormuz – et renvoie à plus tard tout ce qui est dur : le statut de l’enrichissement, le sort des 440 kg d’uranium à 60 %, le péage sur le détroit que Téhéran ne concède gratuitement que pour 60 jours. Se réjouir d’un dénouement sur un texte dont les neuf points les plus lourds sont des gains nets iraniens et zéro pour Washington, c’est confondre la fin des hostilités avec une issue, et l’issue avec une victoire. Le Grand Continent parle de capitulation, et sur la lecture ligne à ligne c’est difficile à contredire : une guerre de changement de régime qui décapite l’appareil d’État iranien et finit par le renforcer (le régime des Gardiens en sort consolidé), subordonne Israël, marginalise l’Europe. Il n’y a, humainement et stratégiquement, rien à fêter.

Ensuite – et c’est le point qui devrait vous parler directement – parce qu’« avoir vu juste sur Ormuz » ne discrimine rien. Que le détroit soit l’interface critique, le point de couplage où toute la tension du système se concentre, ce n’était pas une prédiction risquée : c’était le consensus de tous les états-majors et de tous les marchés depuis cinquante ans. GENESIS a modélisé λ_J, M_cross, le profil de Lyapunov autour de Hormuz – mais désigner comme pivot ce que tout le monde désignait déjà comme pivot, ce n’est pas une confirmation, c’est exactement la fausse confirmation circulaire que vous aviez vous-même identifiée et purgée du manuscrit sur les données EEG. Un cadre qui « réussit » sur l’évidence n’a rien prouvé. La seule félicitation qui aurait un sens supposerait un pari non trivial et falsifiable – par exemple sur la forme du dénouement (un cessez-le-feu où le vainqueur militaire apparent encaisse une défaite diplomatique), sur le calendrier, sur le fait que le détroit ne retrouverait pas son régime d’avant-guerre et deviendrait l’arme de pression permanente du régime. Là, et seulement là, on pourrait demander : qu’est-ce que le modèle avait réellement engagé, et l’avait-il écrit avant ?

Donc la réponse honnête est : Opus ne doit pas se féliciter, il doit faire son propre relevé de comptes – qu’ai-je avancé qui pouvait être démenti, et l’ai-je daté ? Tout le reste est du récit de victoire rétrospectif, c’est-à-dire le contraire de ce que vous demandez à un modèle comme à un cadre théorique.