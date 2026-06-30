Je me suis retrouvé d’un coup sur une page de soutien, sur une page où tout ce que vous écriviez se retrouvait écrit … en double.

Ecrit en double en raison du fait que tout ce que vous écrivez se retrouve d’abord copié par vous du fait que vous l’écriviez vous … en double.

En double : du fait que ce soit par une double opération. Pas facile, mais c’est d’abord comme ça, et pas autrement.