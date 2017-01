Presidentielle 2017 : questions aux candidats de gauche, par Patrice Brient

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Et voilà, je viens de voir la vidéo de Paul Jorion du 9 décembre 2016, et j’ai la rage ! La rage impuissante qui plus est !

Je m’étais récemment, dans un précédent billet, amusé à imaginer un scenario utopique, où les candidats de gauche se réuniraient pour, dans un élan de lucidité un tantinet surnaturel, faire l’union sacrée autour d’un candidat consensuel, qui de plus ne serait aucun d’eux.

Oui, M. Piketty, si vous tombez sur ces mots, c’est bien de vous qu’il s’agissait…

Mais le moins qu’on puisse dire, c’est que cet exercice restera une pure fiction, et que la réalité, sauf miracle, respectera une fois de plus la loi de Murphy. Donc, les candidats de gauche, des plus aux moins extrêmes iront, avec conviction, se faire étriller au premier tour.

Alors, mesdames et messieurs les candidats (pas beaucoup de dames, cette saison…), chers/chères camarades… Et oui, puisque nous sommes entre gens de gauche n’est-ce pas ? Même quand on est ancien ministre d’un gouvernement Hollande, ancien banquier d’affaires, adorateur assumé de l’Entreprise, on peut être de gauche, non ? Donc je vous appelle « camarades », et c’est un joli nom Camarade, disait Ferrat.

Mais je m’égare. Donc, reprenons…

Chères/chers camarades, l’humble électeur que je suis rêverait de bénéficier de vos lumières, sur quelques questions qui le taraudent, à savoir :

Pourquoi êtes-vous donc tant motivés pour vous prendre une magistrale branlée, au printemps prochain ?

Une fois que vous aurez pris votre déculottée, et laissé par la même occasion aux pauvres citoyens le choix entre un sourcilleux de droite extrême et une péroxydée d’extrême-droite, dormirez-vous la conscience tranquille ?

Quand vous aurez laissé les clefs d’une Vème République en état d’urgence perpétuelle à l’un ou l’autre de ces sympathiques personnages, pensez-vous vraiment qu’un boulevard s’ouvrira à vous en 2022 ?

Voilà, l’insignifiant électeur imperméable aux subtilités de la politique a hurlé sa rage impuissante du haut de la falaise… Car il ne s’attend pas à recevoir de réponse sincère, hormis celle de l’écho.

Partager