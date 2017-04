médiathèque Antony, Paul Jorion : LES ROBOTS AVEC NOUS, OU LES ROBOTS SANS NOUS ? le samedi 22 avril 2017 à 10h15

Samedi 22 avril 2017, 10H15, à la médiathèque Antony, 8 rue Maurice Labrousse, à 1mn de la gare d’Antony (parcours fléché), RER ligne B (20 mn de la gare du Nord)

LES ROBOTS AVEC NOUS, OU LES ROBOTS SANS NOUS ?

INVITÉ, PAUL JORION, anthropologue, sociologue, ancien trader, ayant travaillé sur l’IA, lanceur d’alerte, auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont les deux derniers : « Celui qui s’en va le dernier éteint la lumière » (paru en poche mars 2017) et « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie » (mars 2017).

En 2007 Paul Jorion a annoncé la crise financière avant qu’elle n’éclate en 2008. Aujourd’hui il met en garde contre l’extinction de l’humanité. Pourquoi ? Il estime que l’homme est à la fois génial et stupide. Seuls les génies peuvent inventer des machines plus intelligentes qu’eux-mêmes. N’est-ce pas génial d’avoir inventé des machines capables de nous libérer du “travail tripalium”, de toutes ces tâches répétitives et fastidieuses qui nous empêchent de déployer notre créativité ? Mais n’est-ce pas stupide d’inventer une Intelligence Artificielle (IA) qui dépasse l’intelligence humaine jusqu’à être capable de nous dominer ?

Pour Paul Jorion le moment de la SINGULARITÉ est imminent. C’est ainsi qu’on appelle le tournant de la prise de pouvoir de l’IA sur les humains. Selon lui le problème de la prise de conscience des robots n’est qu’une question de quelques années, le temps de mettre au point le bon logiciel qui fait éprouver aux robots affects et émotions.

Le genre humain ne parvient pas à se représenter sa propre extinction collective. Déjà l’individu n’arrive pas à se représenter sa propre mort, dit-il. Toutes les civilisations avant nous n’ont-elles pas construit des récits pour en quelque sorte inventer une autre vie – le paradis, la réincarnation….. ? De même l’homme actuel n’arrive pas à concevoir qu’il est lui-même responsable de la destruction de la planète et de ses ressources vitales.

En attendant cette catastrophe, Paul Jorion propose des solutions pour le temps qui nous reste avant que les robots ne nous remplacent entièrement au travail et ailleurs. Il faudrait introduire une TAXE sur tous les robots, logiciels et IA qui remplacent les salariés pour qu’ils puissent bénéficier de cette taxe au prorata de leur remplacement progressif.

Au lieu d’un revenu universel il propose la GRATUITÉ DE L’INDISPENSABLE pour vivre (l‘alimentation, transports, santé, logement).

Aussi se demande-t-il pourquoi les économistes orthodoxes s’acharnent à définir les minima sociaux sans jamais poser la question des maxima sociaux pour un meilleur partage des richesses.

