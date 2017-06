Bruno Iksil : ce qui s’est vraiment passé (I) Iksil n’est pas le « trader »

Billet invité. Ouvert aux commentaires. P.J. : j’ouvrirai bien entendu volontiers les colonnes du blog à d’autres acteurs de cette affaire s’ils le souhaitent.

Iksil n’est pas le « trader ». Les médias ont été savamment abusés. Qui était-ce dans ce cas ?

Iksil n’était ni le trader, ni un dirigeant et encore moins un gourou

Iksil n’était pas le trader sur ce portefeuille mais l’exécutant principal dans les marchés de la stratégie de la direction du CIO [P.J. : Chief Investment Office]. Il travaillait en tandem avec Julien Grout sous les ordres du trader officiel aux yeux de la direction du CIO personnifiée par Achilles Macris à Londres et Ina Drew à new York.

Ina Drew quant à elle déléguait à Macris les opérations de trading suivant en cela les directives de son responsable direct, à savoir Jamie Dimon le PDG et président du directoire de JP Morgan depuis 2007.

Julien Grout avait la charge de mener à bien la valorisation du portefeuille selon les protocoles en vigueur au CIO tels que voulus par la direction des risques et la direction du CIO depuis 2007. Ces protocoles étaient très particuliers et exigeaient qu’une personne soit affectée à temps plein pour effectuer une valorisation en continu tout au long de la journée. À partir de la fin 2009 Julien Grout a été recruté, payé, évalué, a reçu ses instructions de Javier Martin-Artajo.

Rien n’avait changé en 2012. Il n’était ni sous la supervision ni sous la « guidance » d’Iksil dont le rôle était complémentaire aux yeux d’Artajo et conforme aux instructions successives de Drew et Macris.

Iksil témoigne en ce sens devant toutes les autorités depuis 2013 sans jamais être contredit lors des interrogatoires officiels que ce soit par la FCA [P.J. : Financial Conduct Authority], la SEC [P.J. : U.S. Securities and Exchange Commission], et les autres autorités impliquées. Et pour cause…. les documents d’époque montrent à foison que Julien Grout suit les ordres de Javier Martin-Artajo à l’encontre parfois de l’avis qu’Iksil fournissait sans ambigüité. Et ces divergences eurent lieu à des moments charnière.

Cela était en fait logique et normal quand on connait simplement la genèse de ce portefeuille stratégique de Dimon créé par Dimon pour Dimon courant 2006. Iksil était là pour fournir des idées au départ sur requête de la direction. Iksil devait par la suite exécuter les stratégies de trading telles que déterminées dans les moindres détails par la haute direction du CIO. Iksil n’était pas le seul à soumettre des idées. Iksil ne participait pas aux réunions où la haute direction discutait des diverses propositions et définissait dans la foulée ses stratégies de trading. C’est Javier Martin-Artajo qui y participait comme le « trader » expert sur les marchés.

Le duo Iksil et Grout faisait équipe sous les ordres de Javier Martin-Artajo au quotidien. En janvier 2012, sans préavis, Javier Martin-Artajo décida de modifier l’organigramme pour placer Julien Grout et quelques autres sous le nom « Iksil ». Mais ce n’était que du papier : Iksil devait simplement se charger pour Artajo des problèmes de recharges d’imprimante, de changement des Blackberry, ou encore des jours de congés de Julien Grout…

Comme Artajo le justifia à Iksil à l’époque, les emails automatiques se fondaient sur l’organigramme. Et les emails liés aux congés, aux fournitures diverses noyaient les emails qui étaient réellement important pour Artajo nonobstant le fait qu’il devait répondre et perdre un temps précieux. Artajo était clair par ailleurs. Rien ne changeait pour les risques, les stratégies, les valorisations, les rémunérations, les objectifs : tout restait là chez Javier Martin-Artajo. Dans les faits, les documents de février, mars et avril 2012 le prouvent à volonté. Rien n’a changé pour Julien Grout sauf s’il devait prendre des congés, changer de Blackberry, ou avoir un nouveau toner pour l’imprimante.

Évidemment, pour affiner sa sélection de prix car c’était là son rôle aux yeux d’Artajo, Julien Grout avait besoin du sentiment qu’Iksil portait sur les marchés. Son besoin était très aigu en 2012, et ce – fait inhabituel – plusieurs fois dans la journée. Les transcriptions d’appel et autres chats montrent qu’Iksil n’avait rien du grand gourou que la banque a laissé colporter via certains médias depuis avril 2012.

Julien Grout décidait seul au final des prix et ne suivait pas l’avis d’Iksil, sauf s’il le voulait bien. La pression venait toujours d’Artajo en ce qui concerne Grout.

