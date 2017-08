Les USA ? Que leur arrive-t-il ? par Denis Monod-Broca

Billet invité. Ouvert aux commentaires.

Depuis un siècle ils trônent au sommet, ils règnent sur le monde. À la fois vénérés et méprisés, adorés et haïs, soutenus et combattus, ils se conforment à ce que le monde attend d’eux, bien obligés. Par le meilleur de leurs actions ils alimentent l’adoration, par le pire ils alimentent la haine. Cela nous convient. Nous aimons adorer, nous aimons haïr, nous aimons haïr ce que nous adorions. Les idoles sont faites pour ça. Or ces derniers temps le pire l’emporte, alimentant la haine, à laquelle répond le toujours pire, dans des proportions de en plus terrifiantes ! Que leur arrive-t-il ? Le destin des rois est d’être, un jour, accusés, jetés à bas, sacrifiés. Ils le sentent. Ils le savent. L’étau se resserre. Semblables au scorpion qui, au centre d’un cercle de feu, agite frénétiquement son dard mortel dans toutes les directions au risque de sa propre vie, ils voient des ennemis partout et ils accusent, menacent, condamnent, sanctionnent, bombardent, torturent, assassinent aux quatre coins de la terre de la manière la plus frénétique et la plus insensée !

Ils sont nos alliés, nos amis, nous nous devons de leur crier « halte au feu ! ». Et de crier au monde « halte au feu ! ». La France se veut libre, elle peut dire cela. Elle peut sortir du cercle de feu, du cercle de haine qui progressivement se referme sur eux. Elle le doit. Elle le leur doit. Leur survie et la paix du monde en dépendent.

Quand la foule devient folle, que l’odeur du sang l’aveugle, que chacun y stimule et y surveille chacun, en sortir n’est pas repli frileux sur soi. Bien au contraire. Sortir de la foule c’est retrouver la liberté et c’est inviter les autres à faire de même.

