La sociologie rurale et le tueur de Las Vegas

On reproche souvent à mon ami Todd ce qui semble s’apparenter chez lui à des affirmations à l’emporte-pièce, comme d’interpréter la géopolitique présente à partir de structures dont nous avons perdu jusqu’au souvenir, comme les formes anciennes d’organisation familiale. Il est pourtant parfois bon pour le sociologue ou l’anthropologue, d’admettre que nos comportements puissent être déterminés par des mécanismes « primaires » ou « grossiers », comme le fait que si des populations mangent trop, c’est parce que pendant des générations et des générations, on n’a pas mangé assez dans ces familles-là, et qu’il était de bonne politique de se gorger quand l’occasion vous en était donnée parce qu’on ignorait de quoi demain serait fait, ou comme le fait de préférer s’endetter chez certains alors même que l’on pourrait payer comptant, parce que l’endettement est dans ces familles le quotidien ancestral et donc le seul comportement authentiquement familier et, du coup, véritablement connu. Alors quand nous nous grattons le crâne à essayer de comprendre l’attachement des Américains au droit – apparemment suicidaire – de posséder des armes à feu et de les porter sur soi, souvenons-nous que la plupart d’entre nous sommes nés en milieu urbain, souvent enfants de citadins eux-mêmes, alors qu’une proportion considérable des familles immigrantes aux États-Unis sont d’origine rurale, et que si dès le Moyen Âge les villes européennes apprirent à se défendre, elles et leurs habitants, les paysans, les ruraux, pendant ce temps-là n’ont jamais dû leur survie qu’à leur capacité à se défendre seuls, la cavalerie arrivant toujours trop tard.

N.B. Contrairement à ce que l’on entend dire, parfois même hélas en haut lieu, expliquer n’est pas excuser.

