Piqûre de rappel : « Il reste un peu de temps, mes frères… », le 2 septembre 2014

Dans Melbourne où la vie s’est éteinte, le calicot « Il reste un peu de temps, mes frères… » est agité par la brise. Scène finale de « On the Beach » (Le dernier rivage) de Stanley Kramer (1959), d’après le roman de Nevil Shute, avec Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire et Anthony Perkins. Les cinq dernières minutes du film, ci-dessous.

Dans « Halte à la croissance ? » publié en 1972, encore appelé « Rapport du club de Rome » ou « Rapport Meadows », du nom de deux de ses quatre rédacteurs : Donella H. Meadows et Dennis L. Meadows, les auteurs passaient en revue un ensemble de scénarios envisageables dont le pire possible : celui du « business as usual », en français : « je-m’en-fichisme », conduisant à l’effondrement environnemental et civilisationnel dans la période 2015-2030.

Dans son récent rapport, Graham Turner de l’Université de Melbourne montre que c’est ce scénario qui a prévalu.

En pointillé les prédictions de 1970 pour le scénario « je-m’en-fichiste » ; en plein, l’évolution effectivement observée.

« Il reste un peu de temps, mes frères… »

