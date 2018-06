M. Trump scie la branche sur laquelle il est perché…

Ce qui soutient Donald Trump, c’est que l’économie US va plutôt bien… ce qui a encouragé le commentateur politique / chansonnier Bill Maher à espérer une récession… avec pour résultat qu’il a été traité de tous les noms par les fans de son populiste de président !

Si j’étais Bill Maher, je me serais personnellement et prudemment contenté d’attendre une ou deux semaines de plus, sachant pertinemment que tôt ou tard Trump scierait la branche sur laquelle il est perché.

Résultat des courses ce soir à la Bourse en raison de la guerre commerciale tous azimuts menée par Trump (tout particulièrement contre ses alliés) : méchante baisse en Europe :

… et aux États-Unis à mi-scéance :

Aïe, ouche !

Bill Maher pourra dormir cette nuit sur ses deux oreilles : son président veille au grain, l’auto-sabordage est en bonne voie !