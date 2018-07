The Washington Post : « This sad, embarrassing wreck of a man », par George Will, le 17 juillet 2018

Wired : What Robert Mueller knows — and 9 areas he’ll pursue nest, par Garrett M. Graff, le 16 juillet 2018

Huffington Post : « Frédéric Taddéï aura son émission culturelle sur la chaîne russe RT France à la rentrée », par Jean-Babtiste Duval, le 16 juillet 2018

The Financial Times : « How we lost America to greed and envy », par Martin Wolf, le 17 juillet 2018