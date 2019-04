Le Prof. Andrew Feenberg, à l’Université catholique de Lille le 20 juin 2019

Workshop avec Andrew Feenberg

20 juin 2019, Université Catholique de Lille, 9h00 – 18h00

La chaire de recherche « Ethique, technologie et transhumanismes » de l’Université catholique de Lille (ETHICS EA-7446) organise le 20 juin 2019 une journée de workshop avec Andrew Feenberg (Simon Fraser University), philosophe américain de la technique, et ancien étudiant d’Herbert Marcuse. Après avoir enseigné aux États-Unis ainsi que dans de nombreuses universités dans le monde, il est aujourd’hui titulaire de la Canadian Research Chair in Philosophy of Technology à la Simon Fraser University de Vancouver. Il est également directeur de programme au Collège International de Philosophie à Paris.

Le workshop sera principalement axé sur le dernier livre de Feenberg, Technosystem : The Social Life of Reason (Harvard University Press 2017), mais il offrira aussi l’occasion d’instruire une réflexion plus large sur le constructivisme critique de Feenberg à l’égard de la technologie.

L’atelier s’adresse en particulier aux doctorants, chercheurs et professeurs intéressés par la philosophie et la critique sociale de la technique développées par Feenberg, mais aussi par la philosophie de la technique en général.

L’atelier sera structuré comme suit : chacun des intervenants sélectionné bénéficiera de 10-15 minutes de temps de parole pour commenter, problématiser et formuler une question au sujet d’une des thèses ou des thèmes traités par Feenberg dans Technosystem ou plus largement dans l’un de ses derniers travaux. Pour chaque question posée, Andrew Feenberg disposera de 5-10 minutes de temps de réponse, auquel succédera systématiquement 10 minutes de discussion collective.

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de soumettre quelques lignes décrivant brièvement votre intérêt de participer au workshop et le projet de question que vous envisageriez de poser à Feenberg, avant le 15 mai 2019 à l’adresse suivante : alberto.romele@univ-catholille.fr. Un avis d’acceptation et une première ébauche du programme seront envoyés d’ici le 30 mai 2019.

Le workshop aura lieu dans les nouveaux locaux de la Maison des chercheurs de l’Université catholique de Lille, 14 boulevard Vauban. Les discussions se dérouleront de préférence en anglais (la participation sera internationale), mais le professeur Feenberg donnera une conférence publique en français entre 12 h 30 et 14 h. Le déjeuner et les pauses café seront offerts à tous les participants.