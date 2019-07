La presse française au crible de l’analyse automatique des données

Ouvert aux commentaires.

Il y a d’une part ce que les gens affirment d’eux-mêmes, et d’autre part ce qui transparaît de ce qu’ils racontent.

Les psychanalystes s’intéressent à cette différence. L’analyse automatique des données la fait apparaître par des méthodes statistiques.

Une étude vient de paraître, intitulée Unfolding the Multi-layered Structure of the French Mediascape, par Dominique Cardon, Jean-Philippe Cointet, Benjamin Ooghe, Guillaume Plique.

Elle fait apparaître, entre autres, un grand nombre de rapprochements qui vous intéresseront. [La question se pose toujours de comment nommer les familles « souterraines » qui émergent de cette manière ; dans certains cas, un nom s’impose, dans d’autres c’est un peu plus problématique.] Quoi qu’il en soit, quelques découvertes intéressantes.

La presse de droite fait preuve d’une grande solidarité, la presse de gauche est faite de gens se snobant, voire pire encore

Cela ne vous surprendra pas, nous nous en plaignons suffisamment ici : vous trouverez mon blog au sein d’une catégorie dont les autres membres me manifestent pour la plupart une franche hostilité depuis de nombreuses années.

Sputnik, RT (Russia Today France) sont proches de Fdesouche

Les Crises aux côtés de Égalité et réconciliation

… et bien d’autres choses encore.