« Le niveau des océans monte, notre colère aussi » : une grève mondiale historique pour le climat, par Bruno Lecoeur

« Vous faites peur aux gens avec vos trucs d’apocalypse ! »

Bonjour Paul,

Pour avoir manifesté cette après-midi en compagnie de quelques jeunes et très peu de moins jeunes à Rennes (a priori, à Rennes, tout le monde se fiche du réchauffement climatique et des effondrements qu’il va provoquer, c’est sans doute cette notion qui n’est pas encore assimilée d’ailleurs), en échangeant avec une personne contre la manifestation, celle-ci m’avoue, au bout du rouleau, de ses arguments et de sa défense : « Arrêtez de manifester, vous nous faites peur ! ».

Le constat est clair désormais.