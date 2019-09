26/9/19 : Impeachment live

On continue à s’étonner à Washington de la rapidité avec laquelle a soudain été communiquée hier la retranscription accablante de la conversation du 25 juillet entre Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Que Trump imagine qu’il s’agissait d’une « très belle conversation » quand elle semble tirée du « Parrain » à tout autre que lui, passe encore vu le personnage, mais que le ministre de la Justice William Barr la laisse passer paraît incompréhensible, Trump suggérant dans la conversation qu’il existe désormais une « cellule ukrainienne » composée uniquement de son avocat Rudy Giuliani, de Barr et de lui-même, dont le seul but est sa ré-election en 2020, alors que Barr apparaissait déjà comme aux premières loges en étant la personne qui a bloqué la transmission au Congrès du rapport du lanceur d’alerte. Une explication possible serait que Barr a compris, aussitôt la fuite diffusée, à quel point il était compromis, et que la seule option qu’il lui restait était de limiter les dégâts, ce que semble confirmer la déclaration immédiate du ministère la Justice, aussitôt la retranscription diffusée, qu’il ignorait avoir été mentionné dans la conversation et qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les Ukrainiens et lui.

16h23 : Joseph Maguire, directeur par intérim de la National Intelligence Agency (il remplace Dan Coats), témoigne en ce moment devant le comité du Congrès pour les questions de renseignement. Maguire répond comme un fonctionnaire consciencieux pris – malheureusement pour lui – entre le marteau (de la loi) et l’enclume (de la dérive mafieuse de Trump).

Le rapport du lanceur d’alerte a été publié. Il mentionne comme personnes impliquées dans « la sollicitation de l’ingérence d’une puissance étrangère dans l’élection [présidentielle] US de 2020 », Rudolph Giuliani, l’avocat personnel du Président, et du ministre de la Justice, William Barr. On comprend dès lors que Barr ait voulu affirmer avec force qu’il n’était pas au courant d’avoir été mentionné dans la conversation du 25 juillet et qu’il n’avait pas été en contact avec les Ukrainiens, aussitôt qu’il a su que le rapport deviendrait public.