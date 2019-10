30/9/19 : Impeachment live

Alors que Trump appelle à la guerre civile, les rangs se lézardent au sein de Fox News, la chaîne de télé qui lui accordait jusqu’ici un soutien inconditionnel, où certains commentateurs échangent désormais des noms d’oiseaux.

L’accusation de « biais partisan » envers le lanceur d’alerte toujours anonyme connaît un glissement puisqu’une rumeur suggère qu’il aurait été stagiaire auprès de John McCain, il y a vingt ans. Il ne s’agirait donc pas d’un « Démocrate enragé » dans ce cas-ci mais de la vendetta entre Trump et McCain qui déchira le parti Républicain lorsque le sénateur, ancien officier, était toujours en vie. Souvenez-vous d’un tweet de Trump (alors que McCain était mort depuis huit mois) :

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage!