Fissures dans le vieux monde ?, par Jacques Seignan

Actuellement il y a de nombreuses révoltes urbaines partout dans le monde. Les médias européens sont évidemment centrés sur nos pays et Barcelone est au premier plan avec des images d’émeutes inimaginables (pas plus qu’à Paris en décembre dernier…).

Mais si l’on considère que rien n’est résolu ni en Algérie, ni à Hong Kong avec des mobilisations massives (qui tournent à la violence dans cette ville), il y a d’autres foyers dont on parle trop peu :

– En Guinée : à Conakry, 9 morts dans des manifestations contre Alpha Kondé (81 ans).

– En Équateur : à Lima où Lenin a dû céder après avoir fui sa capitale …

– au Chili : état d’urgence à Santiago (très sinistre souvenir) après le chaos à Santiago, hier

– au Liban : un 3e jour de manifestation, le centre-ville de Beyrouth comme un champ de bataille…

– en Irak : 100 morts à Bagdad après 6 jours d’émeute, la situation semble « calmée »…

Peut-on déceler des analogies ? Des augmentations subites de prix qui sont autant d’agressions contre les plus pauvres, des jeunesses qui ne supportent plus la corruption institutionnalisée et le cynisme des pouvoirs, le rôle du FMI qui est toujours une machine à créer les révolutions… (mais sans la CIA, c’est plus dur de les mater)

Aujourd’hui à Londres (après les blocages réussis d’Extinction Rebellion) une gigantesque manif anti-Brexit a eu lieu.

En Allemagne, il n’est pas anodin que les personnels des compagnies aériennes low cost de Lufthansa (ce pays si vertueux où l’on discute) se mettent en grève dimanche ou qu’en France il y ait cette saine réaction à la SNCF. Trop c’est trop !

La doxa ultralibérale doit faire face à ses échecs constants et catastrophiques : l’Argentine en est le dernier exemple. Il faut noter qu’en Europe deux succès aux élections sont apparemment opposés mais peuvent avoir des causes communes : succès d’Antonio Costa (PS) au Portugal et du Pis en Pologne. Dans les deux cas, une politique redistributive a été mise en œuvre et les électeurs les plus modestes y trouvent concrètement leur intérêt. Bien sûr le PiS est répugnant mais M. Tusk devrait se poser des questions tout comme les dogmatiques de Bruxelles en considérant la politique efficace mise en place au Portugal par l’union des gauches.

Un facteur ne doit pas être négligé : dans le Village mondial grâce à Internet, un jeune Libanais ou Guinéen sait ce qui se passe à Lima ou Santiago, en temps réel.

Ah le mauvais exemple ! On comprend mieux la haine contre Greta Thurnberg : car de ce côté-là aussi, il va falloir s’attendre à des mobilisations surprenantes.

Le vieux monde craquerait-il enfin ?