Le Grand retournement : Trump ne sait plus quoi tweeter

Ouvert aux commentaires.

J’écrivais tout à l’heure à propos du communiqué de la Maison-Blanche qui a suivi la déposition hier de l’ambassadeur par intérim William « Bill » Taylor, et que l’on peut résumer comme « Ceux qui doutent du Président sont une racaille gauchiste », que

le compte-rendu des événements, quasi minute par minute devant la commission du Congrès étudiant l’éventualité d’un impeachment, laissait peu de place à une contestation des faits.

C’est ce que Trump a dû penser lui-même puisqu’il a dû se contenter de tweeter il y a quelques heures que

Ni lui (Taylor) ni aucun autre témoin n’a pu prouver que les Ukrainiens étaient au courant que l’aide militaire était bloquée.

Quand on se souvient de ses tirades récentes (dont 23 tweets en 23 minutes) qui feraient rougir le capitaine Haddock, on conviendra que cela manque désormais singulièrement de panache.

Il faut dire qu’avec la série de dépositions dont faisait partie celle hier de Taylor (et à laquelle contribuera encore sans doute celle de Laura Cooper du Pentagone aujourd’hui), une image claire se dégage maintenant : une suite de témoins se présentent devant la commission d’impeachment, bravant l’interdiction qui leur est faite par l’administration Trump, et l’information que chacun ou chacune apporte complète le puzzle sans qu’aucune contradiction n’apparaisse entre les divers témoignages. Face à cela, des politiciens Républicains désarçonnés par la politique du Président au Moyen-Orient où il a livré – à la consternation générale bien entendu – la zone d’influence américaine à la Russie, ce qui, dans le meilleur des cas, les condamne au mutisme, et dans le pire des cas, aux menaces : le « Je vais devenir son pire cauchemar » de son allié jusque-là inconditionnel, Lindsey Graham.

Trump n’est pas seul à ne plus savoir quoi dire : c’est le sort désormais de tout le camp Républicain.