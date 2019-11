Aux Halles (à Paris) à 18h30), par ERX

Photos prises sur le vif… ici aux Halles de Paris (à 18h30).

Ce que je viens de voir : des casseurs qui ne cassent pas (en tout cas pour l’instant…), et par contre beaucoup de gaz lacrymogène, ça c’est normal !

Et dans le groupe, j’ai vu passer Priscilla Ludosky, elle, une authentique gilet jaune (mais qui ne le portait pas).

Puis j’ai entendu les journalistes et politiques commenter et répéter, encore et encore, et dénoncer les blacks blocks, la violence et le chaos…. Tout faux, mais vive la propagande !!

Sur la troisième photo, une femme interceptée par les policiers et plaquée, elle, très violemment au sol. Je ne sais pas si c’était une manifestante. Les policiers ont tout de suite lancé une brique lacrymogène pour éloigner le monde autour.