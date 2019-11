De l’eau, ou de l’or ?

Ouvert aux commentaires.

Vous aurez vu cette photo qui tourne en boucle sur l’internet en raison de la ressemblance étonnante en effet entre la jeune fille et Greta Thunberg.

Vous aurez noté que la photo nous est présentée comme « three children extracting water from a well in the Yukon Territory in Canada in 1898 » : trois enfants puisant de l’eau d’un puits dans le Yukon au Canada en 1898. Vous aurez noté aussi que quelqu’un – j’imagine à l’époque – a écrit dans le coin en bas à droite de la photo : « Youth operating gold mines […] Klondyke […] », ce qui signifie « Des jeunes travaillant dans les mines d’or […] Klondyke ». Le Klondike est effectivement dans le Yukon, mais chercher de l’or et puiser de l’eau, ce n’est pas exactement la même chose, même si la première activité implique certainement la seconde.

Une dernière observation : 1898, c’est l’année où Jack London se trouvait là lui aussi, dont il nous ramena de merveilleuses et terrifiantes aventures comme L’appel de la forêt ou Faire un feu. Ne serait-il pas merveilleux que Greta Thunberg (en l’occurrence, nouvelle instance du comte de Saint-Germain 😉 ) et Jack London aient eu l’occasion d’échanger quelques mots, cherchant l’un et l’autre… de l’or ?