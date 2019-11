À propos de La critique marxiste n’est pas assez radicale, par Étienne Guillermaz

Ouvert aux commentaires.

Bonjour Monsieur Jorion,

je viens de regarder, avec un grand plaisir, votre dernière vidéo. J’apprécie l’importance que vous accordez à la pensée d’Aristote : lorsque je suis en conférence j’insiste toujours sur le fait que les anciens nous ont laissé toutes les clefs nécessaires à notre survie (et donc à notre sortie du capitalisme), ce à quoi l’on me répond souvent que les solutions de l’époque ne correspondent plus à notre temps et qu’il faut réinventer la roue ou toute autre non solution qui permet de brasser de l’air sans prendre le problème à bras le corps.

À chaque fois que j’ai eu un auditoire majoritairement marxiste j’ai toujours eu droit, après avoir terminé mon intervention, à cette sempiternelle citation de Marx : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, il s’agit maintenant de le transformer ».

Je dois certainement mal m’exprimer quand je parle de ces sujets aux personnes présentes car la pensée antique est résolument tournée vers l’action. Étant d’obédience stoïcienne je mets en avant la critique qu’ont fait les membres de cette école, de la richesse et de l’oligarchie, il n’y aurait pas besoin d’adapter en profondeur le Traité des Devoirs de Cicéron pour que nous ayons tous une vie meilleure et nous pourrions toujours trouver un soutien plus pertinent dans les Lettres à Lucilius de Sénèque que dans tous ces manuels de développement personnel tant en vogue. Bref, il semble que l’acceptation que notre société a si peu évolué durant ces derniers milliers d’années soit dure à avaler et que l’on se cantonne à une critique « moderne » qui a certes des qualités mais comme vous le releviez n’est pas assez radicale.

En espérant que vous n’essuyiez pas trop de réactions passionnées suite à votre analyse du marxisme.