L’avenir de l’homme est-il la femme ?, par Cédric Chevalier

La Première ministre finlandaise plaide pour une semaine de 4 jours de 6 heures

Oui, c’est de la décroissance.

Et ça réduit l’empreinte écologique et climatique.

À condition de réduire le salaire et donc la consommation et donc la production et donc le transport et donc l’extraction des ressources naturelles et la pollution in fine.

À condition de rendre gratuit l’essentiel, comme Paul le propose. Via la logique des communs.

On profite alors vraiment des gains de productivité pointés par Keynes dans Economic possibilities for our grandchildren.

Mais ça demande une éducation au loisir sobre jusqu’ici réservée aux élites (intellectuelles et artistiques surtout) auxquelles appartenait John Maynard. Non on ne se précipite pas dans les centres commerciaux le vendredi pour consommer. On se repose, on médite, on joue, on aime, on chante, on danse, on rit, on fait de la politique.

Et une canalisation de l’instinct de colonisation et de distinction dans des visées qualitatives : exploration du monde (sans le détruire) et amélioration de ses compétences personnelles (sport, musique, politique). L’aristocratie au sens des Grecs. Car nombreuses sont les thèses qui relient vide existentiel et désir consumériste.

Et un renoncement des forces de gauche, syndicales en particulier, à l’objectif nihiliste de « pouvoir d’achat ».

Et last but not least, de reprendre le contrôle de la rente de productivité des machines de la main des capitalistes (la « taxe Sismondi » de Paul). Et une répartition équitable des ressources sociales, de la rente, et du bien public.

Ou me trompè-je ?

En tant qu’économiste, le fait que nous ne travaillons pas déjà 4 jours de 6h depuis l’après-guerre est un des plus grands mystères de notre époque. Mystère déjà résolu en grande partie par la masse de bullshit jobs, qui malheureusement contribuent, dans le matérialisme, à détruire notre Biosphère. En fait, nous sommes déjà nombreux à travailler moins de 24h par semaine.

Bref, la solution au problème économique, Keynes l’avait ébauchée en 1930. Aujourd’hui, elle est possible (sous réserve que la Biosphère ne soit pas déjà détruite virtuellement).

Questions à l’anthropologue :

– les femmes cheffes d’Etat sont elles aussi colonisatrices et préoccupées de distinction sociale matérielle, que les hommes ?

– le régime des 24h par semaine, n’est-ce pas celui des peuples premiers ?

En guise de conclusion, comme dirait Yuval Noah Harari dans son ouvrage « Sapiens » : que voulons-nous vouloir ?