La nécessité étant la mère de l’invention – et de Skype en particulier…

La nécessité étant la mère de l’invention… j’ai donné ce matin une de mes leçons à l’Université catholique de Lille par Skype.

Trois heures sur le transhumanisme : ses sources, de la Bible à Nietzsche, en passant par les Scolastiques, les penseurs des Lumières, le scientisme du XIXe siècle, les cosmistes russes, posthumanistes vs transhumanistes, etc.

Si ça intéresse en nos temps troublés votre institution, votre club, etc., n’hésitez pas à me le signaler. J’ai découvert un avantage de cette formule, auquel je n’avais pas pensé : je peux trouver à l’instant l’information qui me manque dans ma bibliothèque autour de moi.

Ma prochaine leçon en avril pour les mêmes étudiants, sur l’Intelligence Artificielle, est déjà prête. Si nous avons de la chance je serai assis en face d’eux. Avec moins de chance, nous ferons comme aujourd’hui avec eux dans une salle à 685 km de moi. Et avec beaucoup moins de chance, nous serons chacun chez nous, à notre adresse Skype.