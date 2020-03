Une pensée de droite et d’extrême-droite pétant de santé

Merci cher X*** pour votre très aimable message.

Ce que vous m’écrivez n’est pas sans mérite, le fait demeure cependant que la presse de droite est en ce moment très satisfaite en effet de ses intellectuels (quelle que soit la médiocrité de leur supposé talent dûment estampillé par les garants académiques de l’art pompier) et les parade avec fierté, alors que la presse de gauche ou dite de gauche est honteuse des siens (quelle que soit la qualité incontestable de leur réel talent hors des sentiers battus) et préfère cacher soigneusement leur existence.

Est-elle terrifiée à la pensée des sponsors plus ou moins de droite eux-mêmes qui assure sa survie ? La question mérite au moins d’être soulevée.

Certains des noms que j’ai mentionnés refuseraient de s’exprimer, dites-vous, dans le cadre de Q*** alors même qu’ils sont sollicités par vous ? Il s’agit probablement là d’une manifestation du syndrome de Stockholm et je vous encourage à insister. Le cas échéant n’hésitez pas à me signaler leur refus : j’interviendrai volontiers auprès d’eux pour obtenir leur revirement (j’aurais d’ailleurs dû ajouter à ma liste Jean-Claude Michéa ou de quasi-inconnus solaires comme Dominique Temple).

Merci de m’avoir répondu, j’espère que mon courrier aura pu contribuer ne serait-ce que très modestement à ce que Q*** se souvienne avec nostalgie du temps de sa grandeur et, pourquoi pas ? fasse à nouveau de lui son idéal et cesse par sa présente indifférence à la fois distraite et bourgeoise, de dérouler le tapis rouge devant la vérole de la pensée qui s’épanouit dans une droite impossible à distinguer désormais d’une extrême-droite – comme vous avez bien fait de nous en alerter.