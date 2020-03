Les trolls sont comme le coronavirus : leur capacité à la mutation est sidérante !

En 13 années de blog, n’en ai-je pas vu, des flopées de trolls dans les commentaires ici ?

Mais alors que leur message est habituellement – sur le mode du « On nous cache tout, on nous dit rien » – que tout va beaucoup plus mal qu’on ne l’imagine – « Personne n’en parle ! et patati et patata ! » – ils sont passés cette fois-ci au « TOUT VA BEAUCOUP MIEUX QU’ON NE L’IMAGINE ! » :

Coronavirus ? Moins dangereux que de traverser la rue ! Le sirop d’orgeat vous permettra de passer entre les gouttes !, etc.

Ces sales petites bêtes ont décidément une capacité de mutation et d’adaptation redoutable !