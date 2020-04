Gestion de pandémie ou « Le 11 mai est encore loin… »

Ouvert aux commentaires.

M. Édouard Philippe, Premier ministre français, dit : « Voici ce que nous ferons le 11 mai, dans treize jours : les jours heureux seront revenus… ». Et l’espoir renaît. Et il ajoute prudemment « si les circonstances le permettent… ». Et l’espoir retient son souffle. Avant de conclure « mais les nouvelles récentes ne sont pas entièrement rassurantes sur ce front là… » Et l’espoir rentre dans sa coquille.

Peut-on reprocher à un Premier ministre de gérer une crise inédite comme une affaire de « relations publiques », ou comme l’on dit aujourd’hui, de « com' » ?

S’il faut quelqu’un pour lui jeter la pierre, ne comptez pas trop sur moi : j’ai lu Sophocle, Eschyle et Euripide…