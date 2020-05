Les très dangereux jeux anti-chinois des apprentis-sorciers qui nous gouvernent…, par Yorgos Mitralias

Ouvert aux commentaires.

Ce qui impressionne n’est pas tellement que Trump crée de toutes pièces une Chine coupable d’avoir “exporté” ou même d’avoir “fabriqué” le Covid-19. Venant d’un clown mythomane et raciste qui excelle en inventions de boucs émissaires de toute sorte et qui a fait sa fortune en attribuant systématiquement aux autres ses propres bêtises et autres agissements criminels, de telles allégations ne surprennent pas. Par contre, ce qui pourrait surprendre c’est que les médias et la plupart des chancelleries européennes s’empressent de suivre Trump dans sa campagne anti-chinoise hautement périlleuse, “oubliant” le manque total de crédibilité dont souffre ce sinistre personnage… (1)

Venant des mêmes médias européens qui ont pris l’habitude de s’extasier devant les exploits du capitalisme sauvage chinois et surtout des mêmes chancelleries européennes qui brillent depuis des décennies par leur refus obstiné de “soulever la question de la violation (systématique) des droits humains par le régime chinois” quand ils rencontrent les dirigeants de Pekin, leur actuelle fureur anti-chinoise a de quoi étonner. De même, a de quoi étonner la facilité avec laquelle elles font leur même les plus délirantes des affirmations anti-chinoises de ce Trump dont, par ailleurs, ils ne cachent ni l’antieuropéanisme, ni les troubles psychotiques Alors, de quoi s’agit il ? Que se passe-t-il que tout ce beau monde européen décide subitement de s’aligner sur Trump pour dénoncer une Chine présentée comme source de tous nos maux actuels ? Pourquoi ces comportements scandaleux qui frisent le retour aux temps du… « péril jaune » ?

Mais, tout simplement parce que tant Trump que les médias et les chancelleries européennes veulent attribuer à la Chine leurs propres gaffes et maladresses et surtout leurs propres manquements criminels dans la gestion de la pandémie du coronavirus ! Car il est manifeste qu’on n’est pas ici devant une quelconque crise passagère, mais devant quelque chose de cataclysmique aux enjeux historiques, qui menace – potentiellement – les divers ordres établis en mettant à nu les manquements des gouvernants et les tares congénitales du système qu’ils servent fidèlement. Alors, attention car, indépendamment des intentions premières de ses acteurs européens, cette campagne anti-chinoise a sa propre dynamique, elle sent la poudre et peut échapper à tout contrôle du moment que – ne l’oublions pas – son meneur est ce Trump non seulement fou à lier incontrôlable mais aussi va-t-en-guerre plus que dangereux…

Voici donc pourquoi ces médias et ces gouvernants européens persistent à accuser la Chine de tous les maux comme par exemple de cacher le vrai nombre de ses morts de coronavirus quand on sait que pratiquement tous les pays européens – ainsi que les États Unis- ont fait ou même continuent de faire de même et à une échelle souvent bien plus grande ! Et aussi, voici pourquoi les médias européens, et surtout ceux de France, n’hésitent pas de passer sous un silence assourdissant, de censurer systématiquement les voix les plus autorisées en la matière simplement parce qu’elles osent contredire leur propagande anti-chinoise. En commençant par les prises de position de tout ce qui fait autorité mondialement : l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et aussi les prestigieuses revues médicales The Lancet et Nature. Voici donc une récente déclaration bien éloquente du rédacteur en chef de The Lancet Richard Horton, qu’on ignorerait (la presse francophone n’en a soufflé mot) si, en zappant, on n’était pas tombé pas par hasard sur l’interview qu’il donnait à la journaliste-vedette de CNN Christiane Amanpour le 27 Avril passé : « On devait être reconnaissants aux autorités chinoises, et encore plus à l’OMS, parce qu’elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour alerter le monde sur la gravité de cette pandémie. Malheureusement, plusieurs démocraties occidentales n’ont pas pris au sérieux ces avertissements. Cela n’est pas ce qu’on entend dire à ce moment, mais je crois que c’est cela qui est plus près de la vérité plutôt que ce qu’on entend actuellement » ! (2)

En effet, il faut avoir la mémoire bien courte pour ne pas se souvenir de nos médias (français en particulier) se moquant ou dénonçant à longueur de journée les autorités chinoises qualifiées d’« hystériques » qui osaient imposer, en janvier, des mesures « barbares » comme le confinement strict, « totalement inacceptables dans nos démocraties libérales ». Et surtout, de nos médias et aussi de nos gouvernants qui s’en foutaient éperdument des avertissements venant de Chine et de l’OMS, préférant présenter le Covid-19 comme une… « grippette » anodine condamnée à disparaître sans faire trop de dégâts. Et penser que ce sont les mêmes journalistes, les mêmes médias et les mêmes politiciens qui osent aujourd’hui dénoncer de nouveau la Chine, mais pour des raisons diamétralement opposées à celles évoquées il y a seulement quelques semaines ! …

Le spectacle pitoyable offert par les dirigeants du monde capitaliste à l’occasion de la pandémie de coronavirus, prêterait a rire mais à une seule condition : Qu’il soit catégoriquement exclu qu’il puisse conduire à des situations cauchemardesques comme par exemple des affrontements directs entre puissances nucléaires. Malheureusement, avec un Trump décidé de tout faire pour rester cramponné au pouvoir et les principaux dirigeants européens choisissant de le suivre dans ses fuites en avant anti-chinoises, il y a désormais des chances pour que mûrisse chez quelques uns de nos gouvernants, Trump en tête, la tentation de la bonne vieille « petite guéguerre » qui serait bienvenue pour les sortir de leurs impasses actuelles. La recette est vieille et bien naïfs ceux qui croiraient qu’elle n’a plus cours par les temps qui courent…

Notes

