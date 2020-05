@

Le R 0 est une fantaisie mathématique…

C’est un paramètre fondamental pour les épidémiologistes. Voir par exemple ici.

le R qui passe de – à + ne dit pas que nous allons avoir une deuxième vague…

Si chaque personne contaminée en contamine 0,5 autre en moyenne (R=0,5) alors 100 personnes en contamineront 50 lesquelles en contamineront 25 etc. Au final, on arrivera à un total de 200, et le rythme des nouveaux cas n’aura pas cessé de diminuer au fil du temps.

Si chaque personne contaminée en contamine 2 autres en moyenne (R=2) alors 100 personnes en contamineront 200 lesquelles en contamineront 400 etc. L’état final est que tout ceux qui peuvent attraper la maladie l’attraperont, et le rythme des nouveaux cas n’aura pas cessé d’augmenter au fil du temps, jusqu’à ce que le « réservoir » de gens contaminables commence à sérieusement s’épuiser.

La valeur charnière entre ces deux résultats fort différents est 1. Mathématiquement parlant, la raison en est qu’une suite géométrique positive de raison supérieure à 1 tend vers l’infini, tandis que si la raison est comprise entre 0 et 1 cette suite tendra vers zéro. Voir ici.

d’ailleurs nous n’en avons jamais eue (de deuxième vague) avec un coronavirus

Parmi six coronavirus humains connus avant le Covid-19, quatre ne provoquent que des rhumes et nous nous en contrefichons – ce qui ne les empêche pas d’avoir de nouvelles vagues régulièrement – un a été éradiqué avant d’avoir pu causer une deuxième vague le SARS, un relève la tête de temps en temps le MERS.

Il n’y a rien d’inhabituel à ce qu’un virus provoque plusieurs vagues, voir la grippe par exemple.

2ème vague dans l’esprit de beaucoup, supérieure à la 1ère et c’est ça qui me gêne dans vos énoncés…

Je n’ai jamais dit qu’elle serait supérieure à la première. Ni qu’elle serait inférieure. Je n’en sais rien.

Lors de la grippe espagnole de 1918-19, la deuxième vague était pire que la première. Cela pourrait être vrai aussi du Covid-19. Ou pas.

c’est ça qui me gêne dans vos énoncés… cette instillation de la peur dans l’esprit de beaucoup de gens… la peur est mauvaise conseillère, désolé de le dire de cette façon mais elle génère des comportements irrationnels et dangereux…

Le danger est une partie de la vie. La peur est une émotion naturelle en face du danger. Elle n’a rien de mauvais en soi, et il n’y a aucune honte à avoir peur : notre capacité à avoir peur nous est une protection contre bien des dangers. C’est parce que j’ai peur qu’arrivé au bord d’un précipice en randonnant en montagne je refuserai de m’approcher du bord sauf en position allongée beaucoup plus stable et j’insisterai pour que mes enfants fassent de même. Et cette peur me protège effectivement d’un risque de mort bien réel. La question est comment on réagit à la peur.

Il est des réactions inefficaces. L’une d’entre elles évidemment est la panique. Si on se met à courir en rond les bras levés parce qu’on a peur, on n’a guère de chance d’améliorer la situation.

Une autre est le déni. Si je nie l’existence d’un risque bien réel, par exemple parce que j’ai peur d’avoir à faire face à ce risque et devoir trouver une solution, je n’ai guère de chance d’améliorer ma situation non plus.

Regarder les risques en face, plutôt que de fermer les yeux ou de mettre la tête dans le sable. Tout en évitant de réagir par la fascination et la panique. Bref, conserver à la fois les yeux ouverts et le sang froid.

C’est difficile. Mais c’est la seule solution. C’est ce que je m’efforce de faire.

L’argument « mais ça peut faire peur » n’a aucune force. Soit c’est faux, alors il est possible d’expliquer pourquoi sans parler de peur. Soit c’est vrai, alors le fait que ça fasse peur n’est absolument pas un argument pour cesser de le dire.

sans être un « Raoultien » forcené, je pense qu’il faut relativiser les choses (…) comme quoi certains « opposants » n’hésitent pas à déformer ses propos…

S’agissant de Didier Raoult, le plus simple est de réécouter ses propos. En voici une petite compilation depuis le début de la pandémie de covid-19

Négligez les quelques secondes de sarcasme si elles vous déplaisent. Ecoutez plutôt les deux minutes de déclarations de Didier Raoult lui-même. Je pense que ça se passe de commentaires 🙂